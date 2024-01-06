乘跨境巴往返 麻疹童傳染期遊珠海

衛署籲同車客致電熱線

防護中心昨公布，該名男童過往健康良好，曾接種麻疹疫苗，血液樣本經檢測後對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。他於潛伏期內沒外遊，列為本地個案，3名家居接觸者包括父母和兄長暫無病徵。

男童上月22日開始發燒，同日向私家醫生求診後好轉，其後咳嗽、流鼻水及出疹。他上月27日上午約10時35分從太子上海街乘坐「環島中港通」跨境旅遊巴，前往珠海市橫琴新區富祥灣，翌日下午約5時50分乘坐跨境旅遊巴返港，並到廣華醫院急症室求醫入院，經治療後情况穩定，本周二（2日）出院。

翻查資料，本港上月中錄得一宗懷疑外地輸入麻疹個案，41歲男患者潛伏期曾到日本，並曾到黃竹坑體育館仿真草足球場踢波。本報昨向衛生署查詢兩宗個案有否流行病學關連，以及男童就讀學校和居住地點，該署稱無補充。連同上述個案，本港過去一個月錄得兩宗麻疹個案。

麻疹可透過飛沫或直接接觸病人鼻喉分泌物而傳播，出疹前4日至後4日內可傳染他人，潛伏期為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。