曾與女友吵架 柳俊江燒炭亡 日前仍發帖文沒遺書 記協友人表悲痛

昨午3時許，一名男子懷疑在大埔黃宜坳村一村屋內燒炭，消防接報到場，破門入屋，發現男子在屋內昏迷，當場證實不治。大批警員到場調查，在其停泊路口的私家車取走兩袋物件調查。一男一女親友在場了解，男子稱「我淨係想佢安息」。據了解，死者為柳俊江。

閉路電視見商場買炭

據悉柳前日下午2時與36歲麥姓同居女友到大埔一商場逛街，其間因感情問題吵架，二人分開走。麥以為柳會找她，但兩小時後仍不見蹤影，亦聯絡不到他，遂獨自回家，發現一房間反鎖，房內有聲音，以為柳仍在發脾氣，故沒有理會。至昨早，麥仍未見柳，認為不妥，聯絡附近友人報警。柳被發現倒臥在房間內，旁邊有一盆燒過的炭及一個紅酒樽，並無遺書。警方翻查閉路電視，發現柳前日在商場買過一包炭，3時許返家。

柳俊江2020年與結婚10年的妻子雷康怡離婚，二人育有一子一女，翌年公開與跳高運動員楊文蔚經理人Grace Mak拍拖。

7．21遇襲 訪傷者寫書記錄

柳畢業於浸會大學傳理學院，2002年加入無綫新聞部，曾採訪2005年香港世貿會議、2008年四川地震、北京奧運等，及後兼任主播。他在2010年離開新聞界，曾任職於愛護動物協會及九巴，2013年開設製作公司，翌年其執導的廣告短片獲得金帆廣告大獎，又曾參演電視劇《瑪嘉烈與大衛》、電影《雛妓》、《空手道》及《逆流大叔》。

2019年7月21日晚，柳得知元朗站襲擊事件後，開車前往協助，遭白衣人襲擊至頭破血流。他其後訪問多名傷者及目擊者，出版《元朗黑夜》一書記錄事件。

近日拍照宣傳渣馬 節目待播

柳曾兩度涉刑事案被捕，包括2020年9月9日在觀塘襲擊已分居妻子的男友人，獲准簽保守行為；同年12月29日，柳駕駛私家車疑因衝燈，在尖沙嘴與另一電單車相撞，被判處160小時社會服務令，並停牌6個月。

柳近年開辦「柳爺說話教室」，教授人際溝通及演說技巧等，亦積極投入長跑運動，上月為渣打馬拉松拍攝宣傳照，有份參與的ViuTV節目《公司冇逼我跑馬拉松》正待播出。柳至周三仍有在社交媒體發文，提及為陪朋友跑全馬，以及宣傳自家課程。他在元旦日發文，稱「2024年的目標，好好捉緊每一個當下」。

記協對柳離世感非常悲痛，向其家人致以深切慰問。藝人杜汶澤發文悼念，憶述二人曾因小事鬧翻，其後冰釋；傳媒人曾志豪稱二人正相約在台灣飯局，沒料對方已離開；前新聞部同事鄭萃雯憶述實習時曾受柳指導。

防止自殺求助熱線

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