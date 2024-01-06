831藏武罪成 運動教練囚5個半月

辯方求情稱，被告馬俊仁近年結婚，女兒去年出生，現未滿1歲，被告是負責任的丈夫和父親，下班後會分擔家務和照顧女兒，家庭和睦，其妻形容他對家人的愛「無可置疑」，永遠將家人放在首位。被告原為家中經濟支柱，妻子現需找全職工作，搬回娘家由父母幫忙照顧女兒。被告僅在街上撿起有人遺下的背包，回家途中被捕，他沒有拿出物品準備使用。

求情稱顧家 延控4年獲減刑

裁判官林子康判刑時稱，被告無案底，性格和背景良好，身邊的人對他評價正面，犯案與其性格不一致，接納他出於社會風氣、影響判斷而犯案，現明顯有悔意；案件令被告家庭頓失經濟支柱，「很可惜是無辦法可以改變的結果，因為干犯了控罪要負上責任」，冀被告服刑後盡快重投社會，繼續養家。

林官考慮案中牽涉物品數量不少，但無證據顯示被告曾使用或損毁財物，採納6個半月為量刑起點，因應案件檢控延誤近4年，減刑1個月，強調看不到是控方出錯，可能因案件數量多所致，終判被告入獄5個半月。

【案件編號：KCCC 1430/23】

（反修例風暴）