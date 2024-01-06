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港聞

港聞二

質疑李宇軒曾遭逼供 不應做證人 黎國際團隊向聯國申訴 政府斥干預司法

【明報專訊】《壹傳媒》創辦人黎智英被控勾結外國勢力案正在高院審理，早前有報道稱將以「從犯證人」身分作供的「12港人」李宇軒，在內地羈押時疑遭酷刑虐待。黎智英的國際法律團隊日前向聯合國提出緊急申訴，關注李宇軒是否遭嚴刑逼供，質疑控方不應使用李的證供，促請中港當局交代。政府表示強烈譴責黎智英團隊「濫用」聯合國機制、干預司法程序，又警告試圖干擾證人，極可能構成藐視法庭或妨礙司法公正罪。

政府：可信否應法庭裁斷

政府回覆本報查詢時表示，任何人企圖利用政治力量、媒體等干預香港司法程序，促使任何被告逃避司法審判，均屬破壞法治；證人是否可信可靠，將由法庭獨立裁斷，強調所有被告均受《基本法》和人權法保障，接受公平審訊。港府未有回應李宇軒曾否在內地錄口供、聯合國有否向港府提出查詢。

美國《華盛頓郵報》上月報道，引述知情者稱「12港人」2020年8月在內地水域被海警截獲後單獨囚禁3個月，其中李宇軒的囚室時常傳出尖叫聲。黎智英的國際法律團隊前日發聲明，表示已向聯合國酷刑問題特別報告員提出緊急申訴，指控方不應依賴李宇軒受虐待所得的供辭提控，有違黎的公平受審權，促請香港及內地當局向聯合國交代。黎智英的本地法律團隊與國際法律團隊早前分別表明互無關聯。

國際團隊與本地團隊無關聯

黎智英被控串謀Mark Simon、李宇軒、助理律師陳梓華、「攬炒巴」劉祖廸及其他人干犯勾結外國勢力等罪。李宇軒和陳梓華將以「從犯證人」身分作供。劉祖廸於2020年1月5日離港，Mark Simon則於同年4月18日離港。根據控方案情，Simon曾任職壹傳媒動畫有限公司。2013至2020年，Simon接收黎智英1.18億元匯款，分72次將其中9326萬元捐給泛民主派政黨和個人。

（黎智英案）

相關字詞﹕特區政府 高等法院 蘋果日報 黎智英案 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 港區國安法

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