質疑李宇軒曾遭逼供 不應做證人 黎國際團隊向聯國申訴 政府斥干預司法

政府：可信否應法庭裁斷

政府回覆本報查詢時表示，任何人企圖利用政治力量、媒體等干預香港司法程序，促使任何被告逃避司法審判，均屬破壞法治；證人是否可信可靠，將由法庭獨立裁斷，強調所有被告均受《基本法》和人權法保障，接受公平審訊。港府未有回應李宇軒曾否在內地錄口供、聯合國有否向港府提出查詢。

美國《華盛頓郵報》上月報道，引述知情者稱「12港人」2020年8月在內地水域被海警截獲後單獨囚禁3個月，其中李宇軒的囚室時常傳出尖叫聲。黎智英的國際法律團隊前日發聲明，表示已向聯合國酷刑問題特別報告員提出緊急申訴，指控方不應依賴李宇軒受虐待所得的供辭提控，有違黎的公平受審權，促請香港及內地當局向聯合國交代。黎智英的本地法律團隊與國際法律團隊早前分別表明互無關聯。

國際團隊與本地團隊無關聯

黎智英被控串謀Mark Simon、李宇軒、助理律師陳梓華、「攬炒巴」劉祖廸及其他人干犯勾結外國勢力等罪。李宇軒和陳梓華將以「從犯證人」身分作供。劉祖廸於2020年1月5日離港，Mark Simon則於同年4月18日離港。根據控方案情，Simon曾任職壹傳媒動畫有限公司。2013至2020年，Simon接收黎智英1.18億元匯款，分72次將其中9326萬元捐給泛民主派政黨和個人。

（黎智英案）