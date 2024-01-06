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港聞二

西貢區會擬豎乖巧寶寶像供打卡 「低於百萬元」

【明報專訊】各區區議會過去一周陸續召開首次大會，昨日最後10區開會。各區連日來討論設立「打卡位」，在網上引起討論，其中西貢區計劃在將軍澳設置內地卡通人物「乖巧寶寶」塑像，昨日會議上獲多名區議員贊成，惟有區議員擔心卡通人物以白色為主色，長期擺放會弄污和破損。灣仔區則討論今年4月推行的垃圾徵費，多名議員質疑環保署將監管住戶是否遵守規定的責任推向大廈法團及物業管理公司。

西貢區議會昨召開首次大會，提出在區內設3個「打卡」地標，包括在將軍澳南海濱公園設內地卡通「乖巧寶寶」塑像。多名議員支持建議，民建聯莊雅婷期望塑像加入本地元素，並於附近設「乖巧寶寶」商店，與周邊店舖合作。地委界議員張展鵬擔心塑像長期擺放會有污迹及破損，建議選用防污物料。

西貢區議會主席、民政專員馬瓊芬表示，建議公布後引起社會迴響，認為卡通角色的「打工仔心態」可引起共鳴，傳達努力向上信息。她回應議員關注時說，塑像初步計劃擺放至少一年，強調設計製作費是「開心價」，主動提及有市民質疑造價花費100萬元，她稱「絕對低於這個價錢」。

灣仔論垃圾徵費 居民不解細節

灣仔區議會則討論垃圾徵費，包括如何舉報違規情况、適應期內向三無大廈住戶派發免費指定袋等安排，多名區議員關注措施的實際執行。委任區議員劉珮珊反映，落區一小時已有近40名居民表示不了解具體細節，亦關注若住戶違規，法團或管理公司應如何執法。地委會界議員林偉文質疑舉報違規變相「全民篤灰」。

會上亦討論並通過改建舊灣仔警署為「政府間國際組織」總部，用作未來成立的國際調解院。區議員李碧儀關注，改建後各國政要到調解院時會否影響當區交通，民建聯區議員穆家駿則關注屆時會否有部分空間可讓學生參觀。律政司政務專員王學玲回應，預計調解院不會對附近交通網絡構成負面影響，亦會在附近重置需要遷移的車位。

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