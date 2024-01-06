西貢區會擬豎乖巧寶寶像供打卡 「低於百萬元」

西貢區議會昨召開首次大會，提出在區內設3個「打卡」地標，包括在將軍澳南海濱公園設內地卡通「乖巧寶寶」塑像。多名議員支持建議，民建聯莊雅婷期望塑像加入本地元素，並於附近設「乖巧寶寶」商店，與周邊店舖合作。地委界議員張展鵬擔心塑像長期擺放會有污迹及破損，建議選用防污物料。

西貢區議會主席、民政專員馬瓊芬表示，建議公布後引起社會迴響，認為卡通角色的「打工仔心態」可引起共鳴，傳達努力向上信息。她回應議員關注時說，塑像初步計劃擺放至少一年，強調設計製作費是「開心價」，主動提及有市民質疑造價花費100萬元，她稱「絕對低於這個價錢」。

灣仔論垃圾徵費 居民不解細節

灣仔區議會則討論垃圾徵費，包括如何舉報違規情况、適應期內向三無大廈住戶派發免費指定袋等安排，多名區議員關注措施的實際執行。委任區議員劉珮珊反映，落區一小時已有近40名居民表示不了解具體細節，亦關注若住戶違規，法團或管理公司應如何執法。地委會界議員林偉文質疑舉報違規變相「全民篤灰」。

會上亦討論並通過改建舊灣仔警署為「政府間國際組織」總部，用作未來成立的國際調解院。區議員李碧儀關注，改建後各國政要到調解院時會否影響當區交通，民建聯區議員穆家駿則關注屆時會否有部分空間可讓學生參觀。律政司政務專員王學玲回應，預計調解院不會對附近交通網絡構成負面影響，亦會在附近重置需要遷移的車位。