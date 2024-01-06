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河套拆部分方艙 釋5公頃建創科園5大樓

【明報專訊】政府陸續公布新冠期間建成的社區隔離及治療設施去向，其中由中央援建、從未啟用的落馬洲河套區社區隔離設施，部分將於第一季拆走，轉移至政府多個工程項目工地用作工地辦工室、員工休息室等，釋出土地南端的約5公頃用地，將興建港深創新及科技園第一期的5棟大樓。

港深創新及科技園有限公司正進行第一期工程，共涉8幢樓宇，其中3棟大樓今年底起逐步建成，其餘5棟大樓有待所涉用地還原為創科用途。

從未啟用 移至政府工地再用

政府昨日公布，河套區南端5公頃（相等於1/4個維園面積）用地上的部分社區隔離設施將於短期內拆走，遷至合適地方重組再用，包括在政府多個工程項目中用作工地辦公室、員工休息室及物料儲存室，料第一季完成。當局又稱，土木工程拓展署其後將於所涉用地施工平整土地，以盡快興建5幢大樓。本報昨向發展局查詢該約5公頃用地的具體位置、隔離設施將遷至何處工地等，有待回覆。

醫局續用應急醫院 「廣受歡迎」

同樣位於河套區的中央援港應急醫院則繼續由醫院管理局接手。局方去年4月起在該處提供日間放射診斷服務，同年10月起增設微生物化驗、內視鏡檢驗和睡眠測試等服務，昨日新聞稿形容服務「廣受市民歡迎」，將繼續善用應急醫院的專門醫療設備配套。

政府表示將陸續公布其餘社區隔離及治療設施的後續安排，分階段釋出用地或於原址善用設施作其他用途，「目標是要保持香港面對疫情變化的應對能力，同時顧及香港的經濟、民生和社會需要」。

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