綠置居首推三房單位 最大646呎 長沙灣麗玥苑擬市價五二折售 首期最低7.7萬

2539戶最細280呎 2027入伙

公屋聯會稱麗玥苑近兩成單位面積逾450平方呎，料申購反應理想，惟錦柏苑逾百伙中不少屬不足200平方呎細單位，恐今次仍會「賣剩」。

今次唯一推售新盤為位於荔枝角道／東京街交界的麗玥苑，屋苑有3座，單位實用面積介乎280至646平方呎，其中1084伙、即佔總數46%為371至425平方呎單位，部分可分間兩房。消息稱，特首在《2022年施政報告》宣布所有由2026至27年度起建成的資助出售房屋，實用面積不能小於26平方米（約280平方呎），故麗玥苑屬首個受惠屋苑。

消息續稱，房委會檢視多期綠置居銷情後，認同綠表買家傾向選擇面積較大、地區較佳單位，故特意調整單位組合比例，情况許可下盡量增加大面積單位。翻查房委會資料，綠置居2016年10月起推出，至今多個屋苑中以新蒲崗景泰苑大單位實用面積494平方呎最高。

據了解，麗玥苑是參考2023年11月鄰近私人和其他資助出售房屋項目在公開市場成交資料訂定十足市值價，再以市值五二折定價，平均呎價6470元。以「入場費」最低154萬元計，合資格準買家只需支付樓價5%作首期、即約7.7萬元便有望「上車」。而461萬元售價的單位亦是綠置居推出以來最貴的「樓王」單位。

3項目重售 兩屋苑呎價貴初售一成

另外，新一期綠置居亦有貨尾推出，合共約170伙位於鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑。值得注意的是高宏苑及錦柏苑初售時以四一折定價，今次是五二折，縱使私樓樓價下跌，但重售平均呎價仍比初售時高約10.5%；啟鑽苑則因市值價下跌15%，加上折扣率由五折變為五二折，重售平均呎價下跌11.8%。

家有長者700名額 單人申請者200

消息又透露，新一期綠置居今年第二季攪珠決定揀樓次序，第三或第四季開始揀樓。房委會將預留700個名額予「家有長者」綠表家庭申請者，以及200個名額予綠表一人申請者。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，麗玥苑大單位多，可滿足不少公屋大家庭住戶置業需要，加上屋苑位於市區，交通方便，相信申請及銷售反應會十分理想。招國偉特別提到該屋苑部分單位面積逾600平方呎，不單止綠置居，甚至居屋屋苑亦較罕見。

錦柏苑部分貨尾百多呎 招國偉看淡

不過，招國偉對錦柏苑逾百貨尾單位銷情看淡，稱呎價比初售還高，縱然日後補地價金額可減少，也難令買家接受，加上該批單位部分屬百多呎，恐乏人問津。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676