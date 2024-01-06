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港聞

港聞二

灣區手記：智能機械人 ／文：尚東美

【明報專訊】早前因事去了羅湖口岸一趟，從地面廣場緩緩向口岸大樓走，忽然看到個白色小身影徐徐靠近，看真一些，原來是輛智能安防機械人（圖）。這傢伙倒也不賴，沿路有人經過時，都會懂得拐彎避開。

到行近我面前，這輛機械人停下來，我盯着它柱頂的一對「眼睛」，彷彿有種感覺它也在看着我，我們互相「對視」幾秒鐘後，我感到它的「眼睛」又輕輕地挪向我雙手。正當我好奇它在望什麼時，機械人「開口」：「垃圾請丟垃圾桶，不要隨地亂擲」，這時我才發現，原來它是看到我手上的紙巾，估計我可能想丟垃圾，所以刻意提醒。

老實說，我不知道究竟是機械人智能得可以通過「看」去判斷對方想做什麼，還是只不過有工作人員透過機械人的鏡頭去觀察口岸情况；我也不知道羅湖口岸什麼時候開始投入智能安防機械人去巡邏，但肯定的是，這幾年來生活中接觸到愈來愈多不同功用的智能機械人。記得最早是見識一些餐廳採用機械人上菜，之後疫情期間，也有部分隔離酒店以機械人為住客送物品；此外，像清潔、送外賣快遞、消毒等的智能無人車也在疫情期間於內地廣泛採用，現在去一些商場樓盤，也會看到有智能機械人充當詢問員，讓客人隨時透過它們查詢資料、找店舖等。

那安防機械人提醒完我後，繼續「邁着」四輪巡邏去，不知會否有一天能像電影那樣，巡邏的會是人型機械人。

文：尚東美

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