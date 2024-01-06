九市速遞：廣深線下周起可抵增城 停新塘站 全線車程長3分鐘

現時由廣州東來往深圳羅湖火車站的「和諧號」動車組通常會經東莞、常平、樟木頭及平湖站，需時介乎66至85分鐘。記者在12306網站查詢，自下周三起，部分班次列車增停新塘站，以傍晚7時半開出的班次C7023為例，停足中間5站，令全程再長3分鐘至1小時28分鐘，票價則維持不變。

深圳來往廣州白雲站

每日逾20班

這次調整結束廣深線16年來只經增城不停站的歷史，將增城融入廣深「1小時生活圈」，鞏固新塘站「東部樞紐」地位，亦符合廣州「東擴」的城市規劃。

此外，記者在12306網站搜尋到每日約有20多班列車來往廣州白雲站和深圳站，但顯示「暫停發售」，未知票價、停站和行駛時間。廣州白雲站同時承接廣州東站全部普通速度列車，並開行北向的京廣高鐵42班、往汕頭南動車兩班，以及普速列車32班。廣州火車站目前仍保留普速客車和廣深城際動車。

廣鐵集團指出，新列車運行圖將改善運力佈局，對廣州南站、廣州白雲站、廣州東站重新分工，減輕廣州南站壓力。鐵路部門將按日常線、周末線、高峰線安排列車班次，旅客可登入12306官網查詢最新車次。

明報記者