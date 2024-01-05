2019國慶灣仔衝突 兩男暴動罪成

辯稱撿頭盔防催淚彈 官批砌詞

被告為蔡騰毅（54歲，髮型師）及丁實勳（39歲，文員）。當日佩戴頭盔的蔡騰毅被指向警員叫囂並擲磚，李官接納警員證供，批評蔡辯稱撿拾頭盔之說不合理，質疑若真心想離開鬧市，何以需戴頭盔，或會被誤會是示威者。李官稱，蔡戴上裝備以防警方發射催淚彈，屬砌詞之說、不盡不實。

對於辯方所指，警員證人形容蔡的打扮與實情有差別，爭議警員可能認錯人，李官稱輕微錯誤不影響證供可信和可靠度，重點是蔡為何攜有頭盔、眼罩等，認為這明顯反映蔡以一身裝束及裝備協助他人破壞社會安寧，事件其後演變成暴動。

帶生理鹽水因打波 官質疑太多

至於丁實勳被搜出印有「fight for freedom」旗幟，他自辯時稱當日計劃打羽毛球，故帶備球拍及生理鹽水，李官質疑生理鹽水分量相當多，認為丁是自圓其說；而案發現場烽煙四起，丁必然知悉發生非法集結，他穿深色衣服，帶有手袖和急救包，顯然為與警方對峙期間用作保護，鼓勵示威者。

針對丁實勳被控抗拒警員一罪，辯方稱警員未有表明身分把他按在地上，李官稱當時情况混亂，有特別戰術小隊及防暴警員，他們亦使用胡椒噴霧，若說被告不知情是砌詞說法，他明顯不斷掙扎逃脫，誇大失實地表示受襲。

【案件編號：DCCC 430/22】

（反修例風暴）