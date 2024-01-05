明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

2019國慶灣仔衝突 兩男暴動罪成

【明報專訊】2019年國慶日灣仔一帶激烈警民衝突，兩名男子事隔兩年半被控暴動等罪，他們早前不認罪受審，昨於區院（移師至西九龍法院）裁決。暫委法官李志豪認為，被告自辯證供屬砌詞之說，裁定二人暴動罪成，其中一人另被控抗拒在正當執行職務的警員罪成，案件押後至3月1日求情及或判刑。

辯稱撿頭盔防催淚彈 官批砌詞

被告為蔡騰毅（54歲，髮型師）及丁實勳（39歲，文員）。當日佩戴頭盔的蔡騰毅被指向警員叫囂並擲磚，李官接納警員證供，批評蔡辯稱撿拾頭盔之說不合理，質疑若真心想離開鬧市，何以需戴頭盔，或會被誤會是示威者。李官稱，蔡戴上裝備以防警方發射催淚彈，屬砌詞之說、不盡不實。

對於辯方所指，警員證人形容蔡的打扮與實情有差別，爭議警員可能認錯人，李官稱輕微錯誤不影響證供可信和可靠度，重點是蔡為何攜有頭盔、眼罩等，認為這明顯反映蔡以一身裝束及裝備協助他人破壞社會安寧，事件其後演變成暴動。

帶生理鹽水因打波 官質疑太多

至於丁實勳被搜出印有「fight for freedom」旗幟，他自辯時稱當日計劃打羽毛球，故帶備球拍及生理鹽水，李官質疑生理鹽水分量相當多，認為丁是自圓其說；而案發現場烽煙四起，丁必然知悉發生非法集結，他穿深色衣服，帶有手袖和急救包，顯然為與警方對峙期間用作保護，鼓勵示威者。

針對丁實勳被控抗拒警員一罪，辯方稱警員未有表明身分把他按在地上，李官稱當時情况混亂，有特別戰術小隊及防暴警員，他們亦使用胡椒噴霧，若說被告不知情是砌詞說法，他明顯不斷掙扎逃脫，誇大失實地表示受襲。

【案件編號：DCCC 430/22】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞