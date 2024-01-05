明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

殺妻案張祺忠申上訴許可 大狀抱恙延下月審

【明報專訊】時任港大機械工程學系副教授張祺忠（圖）2018年在港大宿舍用電線勒斃妻子，經審訊裁定謀殺罪成，依例判處終身監禁。張祺忠不服定罪，昨於上訴庭申請上訴許可。代表上訴方的資深大律師夏偉志抱恙，案件押後至2月2日處理。庭上透露，張祺忠提出上訴的理據，包括原審法官引導陪審團出錯，沒充分考慮其精神狀態。

指引導陪審錯 沒充分考慮精神狀態

被告張祺忠2020年獲陪審團大比數裁定謀殺罪成，昨早出庭時向親友微微點頭。代表張的大律師李澍桓甫開庭稱，有份參與本案的外籍資深大律師夏偉志身體不適須診治，冀擇日審訊。上訴庭副庭長麥機智表示，今次是張祺忠第二次申請上訴許可，法庭會視為嶄新申請，但希望案件不會押後太久。

律政司助理刑事檢控專員雷芷茗表示，案件原審距今接近3年，控方對於押後申請的立場中立。經各方休庭商討後，案件押後至2月2日審理。麥機智提醒，上訴方屆時要釐清上訴理據，包括張祺忠的精神狀態是否達至重大創傷，以及上訴方援引的案例是否合適等。

張祺忠否認約於2018年8月17日謀殺妻子陳慧文，綜合庭上證供，子女和好友形容他隨和及樂於助人，死者則較霸道。控方指稱，張祺忠每月須償還按揭貸款，死者案發前一日向銀行存入一張由張簽發的400萬元空頭支票，認為張殺妻源於金錢爭拗。

【案件編號：CACC 213/20】

上 / 下一篇新聞