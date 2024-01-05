老鼠煙舉報飈 倡煙盒加二維碼 去年被捕者增近3倍 報販會：可疑供應商誘賣

海關：上中下游全方位打擊

海關向本報提供的數據顯示，去年截至12月25日，涉及私煙的案件逾1.1萬宗，檢獲私煙6.51億支，市值及應課稅值分別為22.55億及15.41億元，較2022年分別升約11.8%及10.5%；被捕人數10,777，較2022年多近8000人。海關稱，一向採取情報主導的執法策略，從不同層面全方位打擊私煙，包括上游堵截跨境走私、中游取締儲存及分銷、下游掃蕩買賣。海關重申，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，經定罪最高罰款100萬元及監禁兩年。

協會籲未增識別勿加煙稅

邵家輝昨聯同海關、報販協會代表一同到佐敦5間報紙檔派傳單，提醒報販加強警惕老鼠煙，提防不法之徒。協會主席林長富表示，市面湧現大量售價遠低於煙草稅成本的老鼠煙，過去3個月收到來自同業的數百宗老鼠煙舉報，數字較去年上半年升逾四成。

林長富指出，有「新牌子香煙」來貨價僅20多元一包，遠低於煙草稅成本，很可能未完稅，即俗稱老鼠煙或白牌煙。他說，部分背景成疑的供應商以各種威迫利誘手段誘使販商將老鼠煙上架，例如「送10條做試食」或提供折扣掩飾。

邵家輝：疑煙商50包報稅5萬包偷運

邵家輝稱，懷疑有煙商先用小量貨源報稅，再偷運大批香煙入境，舉例有公司將50包香煙貨稅，但市面上出奇地有5萬包同樣牌子產品，「當佢（海關）檢查嘅時候，咁啱有50包嗰張單又喺度」，以證明有繳交煙稅。他形容這是「灰色漏洞」，導致現時海關執法有困難，建議在每包香煙包裝加獨立的二維碼，讓海關人員巡查時即時掃描識別完稅與否。