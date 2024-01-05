女生糾黨拍女童裸照 認禁錮襲擊 官斥大膽

現年17歲的女被告L.Y另被控一項勒索罪獲不予起訴。辯方透露她案發時讀中三，因為面對校園欺凌而輟學，在校外結交同案其他被告，受他們邀請才會加入涉案欺凌事件。

警署附近犯案 拉事主入公廁

周官指出案發地點附近不但有法院及警署，更因處校園區而夜深人靜，斥責各人在該處犯案是目無法紀，並指由馬頭圍前往天光道網球場需行一段路途，被告有機會選擇離開。辯方指被告行為愚蠢，周官駁斥「唔喺愚蠢，佢仲要入埋（公廁）廁格內」。

周官原打算為事主索取創傷報告後才判刑，但由於事主留學外地，直至7月才回港指證同案其餘9名被告，故將押後本案至7月23日再訊。

案情指出，2022年4月17日晚上10時，時年14歲的X受友人邀請前往土瓜灣馬頭圍邨，到埗後見包括本案女被告在內共5男5女，其後他們拿走X的手機及身分證。5女圍在X前面，女被告掌摑X十多次，直到一名女子叫停，該女子指稱X偷了她一條價值超過1萬元的鑽石項鏈，但X否認偷竊。其後女子們繼續拳打腳踢X，5男則在稍遠位置觀望。

及後眾人將X帶到天光道網球場旁邊的公廁，有人拍攝X的裸照，以要脅她不得報警。X由女被告及另一名女子陪同下，走進女廁一廁格內，在不情願下脫光衣服及任由對方拍攝裸照。眾人要脅X就該鑽石項鏈賠償1萬元，X至凌晨2時才被容許回家。至4月底，X在電話被要求於一個月內籌錢賠償，X向她叔叔借錢時被揭發事件。

【案件編號：DCCC 915/22】