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港聞二

履職監察機制 民政專員訂額外KPI 家訪設指標 中西區議員稱難達

【明報專訊】各區區議會陸續召開新一屆首次會議，改制後區議會設履職監察機制，有區議會主席就議員家訪次數等制訂額外工作指標。中西區區議會多名議員關注，在半山等私樓區難以「入屋」家訪，有議員質疑不應「為家訪而家訪」。多區昨日亦舉行閉門分享會，邀請嘉賓向區議員講解港澳辦主任夏寶龍上月向本港9個界別提出的期望。

議員質疑為訪而訪 專員冀先試

多區區議會主席就區議員家訪、諮詢居民意見次數等訂立額外指標，中西區區議會要求每名議員在農曆新年前與關愛隊至少家訪25戶。昨日首次會議上，多名議員關注在私樓區達標有難度，委任議員金玲認為在山頂區家訪較困難，問能否在會所等其他地點進行。自由黨楊哲安亦指出私人樓宇有保安，按其經驗議員較難入內探訪，質疑「為家訪而家訪」會令議員避重就輕，只探訪自己居住的大廈。中西區區議會主席、該區民政專員梁子琪回應稱，明白在部分地區家訪有困難，惟有些地區問題需要上門探訪才能察覺，冀議員先盡力嘗試。

區議會改制後，區議員須就區議會主席指派項目諮詢市民意見，東區及黃大仙區是去年黑雨重災區，兩區的區會主席均要求議員就防洪措施諮詢居民，昨日在會上討論。民建聯東區區議員植潔鈴認為，需升級區內渠道系統，建議興建蓄洪池預防水浸。新民黨東區區議員郭浩景則認為，渠務署過去進行的渠道系統檢討結果已不合時宜，應再次檢討。

深水埗研辦激光劍活動

醫生憂傷眼 專員稱無妨

今屆各區議會成立振興地區經濟工作小組，各區首次大會均討論有關活動建議。深水埗民政處建議舉行新興運動「激光劍」活動，惟本身是眼科醫生的經民聯地委界區議員龐朝輝憂慮，「激光劍」會損害眼睛。深水埗區議會主席、當區民政專員黃昕然解釋，「激光劍」僅屬發光器具，相信對眼睛沒有影響。東區民政處提出在筲箕灣「譚公誕」增設夜光舞龍舞獅表演，並邀請附近食肆提供晚間優惠。多名議員關注會否影響居民，並期望別忽略柴灣、北角等地區。東區區議會主席、當區民政專員陳尚文強調，建議為「拋磚引玉」，不能單靠一個活動便改善地區經濟。

港澳辦主任夏寶龍上月在全國港澳研究會10周年慶祝大會上致辭，向區議員在內9個界別提出期望，冀從政者做實事，一眾區議員當時亦有觀看直播。中西區、東區、觀塘、深水埗及荃灣昨日再舉行「夏寶龍主任重要講話學習會」，分別邀請不同嘉賓向區議員講解夏寶龍講話內容。

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