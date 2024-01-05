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漁屋涉結業前續銷會籍 消委海關收投訴

【明報專訊】連鎖日本餐廳「漁屋」4間分店近月相繼結業，有網民批評餐廳疑結業前仍向食客推銷入會。有顧客向本報表示，去年12月中光顧荃灣分店時，職員仍向其他客人推銷入會優惠，「明知結業就唔應該仲叫人入會」。另外有網民表示，去年11月被推銷並購入會籍，現仍有1萬元餘額，批評是騙局。消委會及海關均接到投訴及舉報。

拖欠27員工共4.4萬積金

消委會表示，截至昨午6時接到一宗相關投訴，涉及1.5萬元。海關表示已接獲相關舉報，若發現違反《商品說明條例》會執法。積金局指涉事公司「漁屋日本料理」及「漁之部屋」拖欠27名員工的11月強積金供款及附加費，共4.4萬元，局方早前已展開追討並聯絡僱主跟進。

「漁屋」及「漁之部屋」分別位於大埔海寶花園、將軍澳天晉匯、荃灣荃新天地及如心廣場的4間分店自去年底相繼結業。本報記者昨到「漁屋」兩間位於荃灣的分店，發現大門已關，門外告示指分店於2023年12月31日結業，有VIP會籍的客戶可到屯門的好友店「青善日本料理」繼續使用結餘，需事前預約。

「漁屋」食客Amy表示，她與家人去年初開始光顧如心廣場分店並辦理入會，前後花費逾4000元，上月中仍有光顧，當時餐廳生意不錯，經理仍游說其他客人入會，沒想過會突然結業；其會籍仍有2518元餘款，還有一支清酒及一些午餐便當券未兌換。她昨晚多番致電屯門好友店訂位，不過訂位已排到4月，擔心「到時間店都唔知仲存唔存在」。Amy指好友店的放題餐牌價目比漁屋原本的餐牌每位貴近幾十元，會考慮向消委會及海關投訴。

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