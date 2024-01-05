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張竹君料下周起流感高峰 JN.1將成新冠主流毒株 內科病牀使用率116％

【明報專訊】因應流感病毒檢測陽性比率及入院率持續上升，衛生防護中心昨日預料本港最快下周進入流感高峰期，而近期新冠病毒活躍度亦明顯上升，被世衛列為「需關注變異株」的JN.1，在污水及病人樣本佔比均增加，超過六成病人樣本驗出JN.1，料將逐步取代XBB成為本港主流病毒株。防護中心呼籲市民盡快接種流感疫苗及新冠疫苗「加強劑」，前往人多擠迫、通風較差地方或高風險地點，例如乘車應戴口罩。

籲打疫苗 乘車戴口罩

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，最新流感實驗室監測陽性率為8.49%，接近9.21%的基線水平；公立醫院入院比率更突破0.25（每1萬人口計）基線水平，升至0.48。她預料兩項數據下周將繼續上升，意味有可能下周踏入季節性流感高峰期，其中以甲型H3流感病毒為主，佔近八成。

被問及流感高峰期維持多久，張竹君稱難以預測，形容高峰期長短和嚴重程度受外遊及取消口罩令等因素影響，呼籲市民盡快接種疫苗。

新冠病毒方面，近兩周有26%污水樣本及60%病人樣本驗出JN.1，料JN.1佔比逐步增加，有可能取代XBB成為本港主流變異株。張竹君說，JN.1有較強增長優勢，在全球佔感染個案比例已上升至27%，惟至今未有報告顯示JN.1會較其他變異株嚴重及帶來額外公共衛生風險，相信XBB疫苗對JN.1具有交叉保護力。

防護中心提醒，雖然新冠死亡及重症數字維持平穩，但近期有兩宗兒童感染新冠後患重症個案，4歲男童及20個月大男嬰分別確診肺炎及嘶吼症，情况一度嚴重，診治後已轉為穩定。

最新入院兒童呼吸道病原體陽性檢測率中，鼻病毒或腸病毒、腺病毒分別跌至約兩成；副流感跌至約一成；肺炎支原體微降至2.6%；人類偏肺病毒則微升至6.3%。

兒科病牀使用率92%

醫管局總行政經理李立業表示，去年底急症室首次求診人數及內科入院人次均上升；截至前日（3日），內科病牀和兒科病牀使用率分別為116%和92%。他說因應病人增加，公院已加開病牀，增加醫護人手及測試服務容量，同時因應長者入院，調配老人科醫護至急症室和急症病房支援，醫管局總部和指揮中心亦每日監察數據以調配資源，強調會嚴陣以待，採取階段性應變措施。

被問會否啟用北大嶼山醫院香港感染控制中心，李立業稱中心現為備用狀態，將檢視病人住院需求，按既定機制應變，有需要時增加醫護人手及病牀，又或調整非緊急服務。

相關字詞﹕流感 新冠病毒 衛生防護中心

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