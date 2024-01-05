明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

疫後首辦玩具展 展商盼吸海外買手拓市場

【明報專訊】貿發局主辦的第50屆香港玩具展下周一（8日）起一連4日在灣仔會議展覽中心舉行，連同嬰兒用品展、國際文具及學習用品展，3項展覽今年有超過2600家展商參加，包括多個本地、內地、亞洲和歐洲的展團。貿發局表示，已組織近200個買家團來港採購。有玩具展商表示對銷情樂觀，期望銷售額較去年多一倍。

3展覽2600展商 貿局組200買家團

今年3項商貿展以「創新玩意：玩轉古今未來」為題。其中以踏入第50屆的玩具展規模最大，大會另於會展3樓特設時光長廊，展示歷屆玩具展照片及影片，讓參觀者回顧玩具業和玩具展過去近半世紀發展進程。

設「綠色玩具」區 展示環保創新品

今年亦增設多個新展區，包括「綠色玩具」專區展示在物料、設計、製作或包裝等範疇糅合環保創新的產品；「收藏玩具」區展廳門口展示2米高鹹蛋超人及1.5米高香港重機模型，以推廣香港創新產業、玩具品牌等。

貿發局副總裁張淑芬昨日表示，3項商貿展共吸引35個國家及地區超過2600家展商參加，形容展覽非常國際化。貿發局玩具業諮詢委員會主席湯誠正引述數據調查機構Statista預測，2023年亞洲玩具市場收入達383.4億美元，而2023至2028年期間則以平均3.5%的速度增長，勝於同期全球市場2.6%的預期增長率。

本地收藏玩具參展商threezero行政總裁郭子聰表示，今年是通關和復常後首個玩具展，預計不少內地和海外買家到訪，銷售額較去年有多一倍增長，接近疫前八成水平。本地智能玩具展商「彼樂部創作」聯合創辦人張嘉怡對銷情樂觀，形容去年「10個有8個係本地買手」，期望今年海外買手數目增一倍，以拓展海外市場。

展覽只供18歲或以上業內人士參觀，現場登記費為每人100元，使用電子入場證及已預先登記者免費入場。

上 / 下一篇新聞