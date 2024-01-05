疫後首辦玩具展 展商盼吸海外買手拓市場

3展覽2600展商 貿局組200買家團

今年3項商貿展以「創新玩意：玩轉古今未來」為題。其中以踏入第50屆的玩具展規模最大，大會另於會展3樓特設時光長廊，展示歷屆玩具展照片及影片，讓參觀者回顧玩具業和玩具展過去近半世紀發展進程。

設「綠色玩具」區 展示環保創新品

今年亦增設多個新展區，包括「綠色玩具」專區展示在物料、設計、製作或包裝等範疇糅合環保創新的產品；「收藏玩具」區展廳門口展示2米高鹹蛋超人及1.5米高香港重機模型，以推廣香港創新產業、玩具品牌等。

貿發局副總裁張淑芬昨日表示，3項商貿展共吸引35個國家及地區超過2600家展商參加，形容展覽非常國際化。貿發局玩具業諮詢委員會主席湯誠正引述數據調查機構Statista預測，2023年亞洲玩具市場收入達383.4億美元，而2023至2028年期間則以平均3.5%的速度增長，勝於同期全球市場2.6%的預期增長率。

本地收藏玩具參展商threezero行政總裁郭子聰表示，今年是通關和復常後首個玩具展，預計不少內地和海外買家到訪，銷售額較去年有多一倍增長，接近疫前八成水平。本地智能玩具展商「彼樂部創作」聯合創辦人張嘉怡對銷情樂觀，形容去年「10個有8個係本地買手」，期望今年海外買手數目增一倍，以拓展海外市場。

展覽只供18歲或以上業內人士參觀，現場登記費為每人100元，使用電子入場證及已預先登記者免費入場。