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港聞

港聞二

大角嘴新人才公寓 150呎租8800

【明報專訊】今屆政府銳意發展創科及搶人才，來港創科人才住宿需求大增。香港科技園公司繼2021年於科學園推出創新斗室（InnoCell）後，去年10月於九龍西再提供200個住宿單位，現已逾30人入住，另有80人輪候。單位月租8800元，固定一年租約，為市值租金六成，根據營運商網站資料，其他一般租戶入住一年以上的月租為15,488元。有租客稱，來港前每日花300人民幣租住深圳賓館，每天需花3小時往返科學園上班，現時可乘搭科技園公司的穿梭巴上班，又認為九龍西InnoCell鄰近海旁，「去海邊散心也很方便」。

設雙人牀有浴室 2樓廚房共享

位於大角嘴道86號的九龍西InnoCell，由住宅租務品牌Weave Living管理及營運，全幢大廈樓高30層，共提供435個單位，其中200個單位以合作協議供科技園公司用作人才公寓，各單位面積約150平方呎，可供兩人入住，各單位設有一張雙人牀、私人浴室及智能電視等，月租8800元。

對比園區內的創新斗室，單人及雙人房面積均為248平方呎，月租分別為7000及8000元，較九龍西InnoCell房間面積大近百平方呎且便宜800至1800元。科技園公司首席營運總監麥善鳴稱，目前園區內的創新斗室入住率逾九成，輪候時間約半年，至今累積逾1500名住客；他提到創新斗室約一半租客薪金3萬元以下，相信九龍西InnoCell租金定價是令創科人才願意留港的開始。

另外，九龍西InnoCell所在大廈設有多款共享設施，其中2樓設共享廚房，1樓則設24小時健身室及協作空間等，科技園公司亦為租戶提供穿梭巴士往返科學園，每程車費10餘元。

住戶：原深圳租賓館 上下班3小時

於科學園InnoHK轄下先進生物醫學儀器中心任職項目經理的李沛曄表示，去年中透過高才通計劃來港，當時每日需花300人民幣租住深圳賓館，每天花3小時往返科學園上班，現可乘搭穿梭巴士上班，僅花約半小時。李又說，九龍西InnoCell鄰近旺角，附近有多個大型商場及公園等，交通亦四通八達，長遠希望留港發展，並申請家人來港及考量在港置業。

擬再建斗室 最快2027年建成

科技園公司行政總裁黃克強說，正籌備在科學園附近興建新一座創新斗室，待立法會審批撥款後才可展開為期3年的工程，預計最快2027年建成。

明報記者

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