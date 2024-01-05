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機場穿「光時」衣 男子認煽動罪

【明報專訊】26歲無業男子去年11月經香港國際機場擬前往台灣時，被職員發現身穿寫有「光復香港 時代革命」的上衣，其背包亦遭警方搜出「光時」旗幟，他被捕後稱「革命」是指人們須採取2019年香港社會動盪期間的「實際行動」。涉案男子昨在西九龍裁判法院承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」及「管有煽動刊物」兩罪，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德押後至下周三（10日）判刑，被告還押候判。

被告稱知「革命」意思

被告諸啟邦（26歲）早前被控管有他人身分證罪，獲控方撤回。辯方求情稱，被告不是政治人物，性格內向，不擅與人溝通，另外他喜歡小動物和心地善良；被告只在5個多小時內穿著印有煽動陳述的上衣，同日他攜有「光時」旗幟和衣服則未有向他人展示，非長時間持續犯案，較在網上發帖的案例輕微。

蘇官關注，被告在錄影會面下「開宗明義」表示知悉「革命」意思，法庭是否需考慮被告的煽動意圖。辯方回應稱，控罪毋須證明被告意圖，而被告的涉事行為僅是穿著該件上衣，強調香港法例及國安法沒有限制人們的思想自由。

案情指出，去年11月27日下午約4時，機場保安員工發現被告在離境大堂接受安檢時，身穿印有「FREE HONG KONG 光復香港 時代革命」的長袖上衣，並向公眾展示。該名員工向機場中央控制中心報告後，中心報警。警方發現被告亦穿著「香港獨立」短袖上衣，管有「光時」旗幟及他手持旗幟的相片。

被告在錄影會面稱，當時打算飛往台中短期工作，他解釋「光復香港 時代革命」意思是將香港變成為一個獨立個體，香港改回由英國殖民地統治，不再受中國管治，「革命」則是以「實際行動」達到以上目的。被告認為「港獨」意指香港要從中國分裂出去，成為一個獨立城市；他表明支持上述理念，並身穿衣服爭取公眾對其理念的認同。

【案件編號：WKCC 5138/23】

相關字詞﹕光時 香港國際機場 管有煽動刊物罪 作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 西九龍裁判法院

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