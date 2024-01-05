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30外勞小巴司機抵港 6人考試2及格 業界料關駕駛文化差異 最快月中柴灣線載客

【明報專訊】政府去年推出運輸業輸入勞工計劃，開放業界申請輸入上限900名小巴司機及800名客車司機，運輸署昨表示至前日約50名司機已抵港，包括約30名小巴司機，當中6人已參加小巴駕駛考試，兩人及格。署方強調駕駛考試剛開始，數字暫不宜作有效統計數據。有小巴業界稱對司機考試表現「少少失望」，惟認為本港小巴路試嚴格，故可理解，料不及格者或與需時適應兩地左右軚之別等駕駛文化差異有關。有柴灣線小巴營辦商所聘外勞司機通過考試獲發駕駛執照，將安排內部路線訓練一周，料最快本月中前駕車載客。

據運輸署資料，輸入司機須在港接受駕駛訓練（署方建議至少10至12小時）、就讀職前課程（16小時）及參加駕駛考試，最終獲發駕駛執照。據悉，6名率先參加路試的外勞司機屬負責營運16A、20M及18M等6條柴灣專線小巴線的萬能資源有限公司，其總經理李栢基昨向本報稱，早前獲批約20多個輸入小巴司機配額，各人年約30多至逾50歲，上月中起陸續抵港受訓及考試，本月內多20名司機到港及考試。

2021年本地及格率24%

對於及格率僅三成多，李稱本港路試要求高，外勞司機大多在內地均為職業司機，但內地與本港駕駛文化不同，需時適應，例如內地交通燈為橫排懸掛馬路上方及有倒數，本港則直排設在馬路旁邊。翻查運輸署及立法會資料，2021年公共小巴駕駛考試及格率為24%；去年截至5月底則為16%。李說，獲發駕照的外勞司機不會馬上服務，會先安排約一周路線訓練，估計首人最快月中前「出車」。

僱主需付數千元補考訓練費

未能開工仍要「養住」

綠色專線小巴總商會主席蘇世雄稱，為保障安全，駕駛考試嚴謹無可厚非，且即使職業司機考試也會緊張，故及格率「急不來」，惟業界原期望外勞盡快開工，對司機不及格要補考「少少失望」，僱主不但需多付數千元考試及訓練費，等候補考期間司機未能開工，僱主更需「養住佢」，如常支付其在港住宿費用，擔心若很多司機需補考多次，當中成本或帶來加價壓力。

的士小巴商總會理事長周國強稱，明白外勞司機路試表現影響社會信心，惟認為市民毋須太擔心，外勞司機不及格與駕駛技術未必完全相關，兩地考牌文化不同亦有影響，例如本港考牌官會要求司機察看盲點動作明顯，外勞司機若不知，易被扣分。

至於整體輸入司機進度，運輸署9月批出969個輸入司機配額，公共小巴佔461個，本地客車262個，跨境直通巴士246個。入境處截至上月收到414宗相關簽證／進入許可申請，其中311宗獲批（即969個批出配額中，約三成人可來港），當中173宗為小巴司機、113宗為跨境直通巴士司機、25宗為本地客車司機。署方表示，司機由抵港到投入服務一般需時約1至1.5個月。

跨境巴外勞司機料過年前服務

蘇世雄估計400多名外勞小巴司機3月內可全數到港。跨境直通巴方面，港粵直通巴士協會秘書長張劍平稱，據其了解跨境巴士外勞司機陸續取得簽證／進入許可，今年元旦凌晨大批內地客因等候跨境巴士滯留香港，下月農曆新年或再有南下人潮，他估計農曆新年前外勞可投入服務，有助屆時加人加車。

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