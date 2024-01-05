潮行GBA：羊城兩路探秘 千年水務遺產

兩批名單包括黃龍帶水庫、西山堤圍、東濠涌、南越國木構水閘和宮苑水系遺址、增埗水廠舊址，以及荔枝灣涌、黃埔古港舊址、南海神廟古碼頭、南灣水鄉等共21處遺產。

以下是兩條位置相近、交通方便也具特色的路線，正好串成一條羊城水務遺產瀏覽線，讓喜愛研究古代水利的讀者一睹風貌。

明報記者 林迎

■路線1

南越國木構水閘遺址

廣州鬧市北京路步行街的地底，是2200多年前南越國水閘位置。該水閘地處珠江北岸，全由木材製成，地基處理、材料、設計等基本符合現代標準，反映古人建造水閘的水平。該處亦是全國首個位於商場地下室的文物保護單位。

南越宮苑水系遺址

距水閘遺址約600米，是南越王博物院王宮展區（曾稱南越王宮署博物館），進門可見「曲流石渠」遺址。這裏原本是南越國御花園，可想像當年小橋流水、龜魚嬉戲的畫面。同一處遺址亦可見多個朝代的水井。

東濠涌

由宮署沿中山四路步行約15分鐘，就到達廣州仍存的「護城河」東濠涌。它位於廣州舊城「大東門」外，是明清時期主要水運幹道之一。

東濠涌一度水質惡劣，2010年亞運前成為廣州治水樣板工程，如今已是居民觀賞噴泉、撈魚休憩的去處。旁邊有東濠涌博物館。

■路線2

黃埔古港

黃埔古港見證廣州「一口通商」歷史，1739年瑞典商船「哥德堡號」及1784年美國「中國皇后」號均在此泊岸，後者打開中美貿易序幕。景區有「粵海第一關」紀念館，遊客亦可登上仿製的「綠眉毛」木船，附近有手信店、小食店及農家菜館。

南海神廟

有1400多年歷史的南海神廟，是中國四大海神廟中唯一保存者，供奉南海神祝融，歷史上曾有官方祭儀，商船出海前亦會到此祈福。旁邊的「浴日亭」是觀日出勝地，歷代文人如韓愈、楊萬里、蘇軾、湯顯祖等曾到此詠嘆。每年農曆二月還會舉辦盛大的「波羅誕」。