明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港大發現基因抑制劑 治奪命白血病見曙光

【明報專訊】由TP53基因突變引致的急性骨髓性白血病（AML）亞型，現時常規治療反應欠佳、死亡率高，不少患者在確診後一年內病逝。香港大學李嘉誠醫學院首次發現一種基因的抑制劑，可用作全新標靶療法。研究團隊將展開全球臨牀試驗計劃，包括在美國及加拿大醫院；在香港，瑪麗醫院血液科將測試療程的成效。有關研究內容已刊登於美國血液學會學術期刊《血液》（Blood）。

現療法欠成效 死亡率高

急性骨髓性白血病是由骨髓細胞基因變異引起的血癌，症狀包括發燒、異常出血及感染，患者若未得到及時治療，病情或迅速惡化，甚至死亡。現時傳統治療方案包括高劑量化療及骨髓移植，整體而言，只有四成病人康復及擁有較長存活率。至於AML亞型，港大醫學院表示常規療法反應欠佳，現時醫學界並沒有針對AML亞型的特定治療方案。

由港大臨牀醫學學院內科學系血液學講座教授梁如鴻帶領的研究團隊，發現名為polo-like kinase 4（PLK4）的基因，在AML亞型尤其活躍。團隊發現長期抑制PLK4，可對AML亞型產生治療效果，不過抑制PLK4同時會導致DNA損傷、細胞衰老，及異常細胞分裂。團隊亦首次發現組蛋白修飾和多倍體，會聯合激活免疫系統，團隊已在實驗室與動物模型做實驗，觀察結果一致。

港大醫學院表示，聯合使用PLK4抑制劑與CD47單株抗體，可增強巨噬細胞的殺傷力，有助減低白血病帶來的影響，並延長動物的存活期。港大醫學院稱，研究首次表明PLK4抑制劑對AML亞型具治療效果，團隊將於瑪麗醫院，以及在美國和加拿大的醫院，展開臨牀試驗計劃，測試PLK4抑制劑療效。

相關字詞﹕PLK4抑制劑 美國血液學會 AML亞型 港大醫學院 白血病 血癌 急性骨髓性白血病

上 / 下一篇新聞

3.7%中學生曾擬自殺 5年新高 多年數據衛署昨始公布 林正財：不知有做
3.7%中學生曾擬自殺 5年新高 多年數據衛署昨始公布 林正財：不知有做
學童超重率微降 未回到疫前水平
學童超重率微降 未回到疫前水平
林世雄：重點研鐵路口岸加時 速與內地商討
林世雄：重點研鐵路口岸加時 速與內地商討
維港現35珊瑚物種 擁5重要生境 城大研究團隊：將公開海底地圖 通知船主避珊瑚豐盛處下錨
維港現35珊瑚物種 擁5重要生境 城大研究團隊：將公開海底地圖 通知船主避珊瑚豐盛處下錨
兩人一組潛水 船家附近候命保安全
兩人一組潛水 船家附近候命保安全
再培訓局推大掃除服務 家務助理指垃圾徵費帶動需求
再培訓局推大掃除服務 家務助理指垃圾徵費帶動需求
藍的申起表加價27.3% 業界料旅客不介意
藍的申起表加價27.3% 業界料旅客不介意
收據改圖一日上載200張 情侶涉騙值10萬元積分
收據改圖一日上載200張 情侶涉騙值10萬元積分
日遊客喊女友 遭喝止及警告拘捕 警：人多需果斷措施 維持秩序
日遊客喊女友 遭喝止及警告拘捕 警：人多需果斷措施 維持秩序
參與3處暴動認罪 青年囚52月
參與3處暴動認罪 青年囚52月
辯稱等睇戲、未能取車 官拒納 8．31半周年兩人暴動罪成
辯稱等睇戲、未能取車 官拒納 8．31半周年兩人暴動罪成
海關破遠洋船走私案 檢600萬元花膠魚翅藥品
海關破遠洋船走私案 檢600萬元花膠魚翅藥品
緩捉市區僭建 研從檢核計劃放寬 發展局：概念近村屋申報 議員：新界多大僭建不應同規
緩捉市區僭建 研從檢核計劃放寬 發展局：概念近村屋申報 議員：新界多大僭建不應同規
村屋僭建申報 逾半大型構築
村屋僭建申報 逾半大型構築
警嚴打亂過路 青年覆核敗訴
警嚴打亂過路 青年覆核敗訴
青年走出躁鬱 辦社企義助同路人 年齡無界限 九旬婆婆膺「常青義工」
青年走出躁鬱 辦社企義助同路人 年齡無界限 九旬婆婆膺「常青義工」
新冠引發嚴重肺炎 4歲童深切治療部留醫
新冠引發嚴重肺炎 4歲童深切治療部留醫
涉摔地打頭 童樂居職員否認6項虐兒
涉摔地打頭 童樂居職員否認6項虐兒
老翁力保逾萬現金 劫匪落網
老翁力保逾萬現金 劫匪落網
活在灣區：北上辦年貨 選對交通先慳一筆
活在灣區：北上辦年貨 選對交通先慳一筆
【Emily】再有區會上載建議 觀塘碼頭放藝術裝置 千島湖設打卡位
【Emily】再有區會上載建議 觀塘碼頭放藝術裝置 千島湖設打卡位
【Emily】金多寶無人中 下期頭獎達9600萬
【Emily】金多寶無人中 下期頭獎達9600萬
【Emily】深圳團近爆滿 東瀛遊加開惠州山姆團
【Emily】深圳團近爆滿 東瀛遊加開惠州山姆團
【Emily】舊灣仔警署改建「國際調解院總部」 目標2025完工
【Emily】舊灣仔警署改建「國際調解院總部」 目標2025完工
【Emily】去年離港 人權律師韋智達獲OBE
【Emily】去年離港 人權律師韋智達獲OBE
【Emily】陳健波周浩鼎接任內會財會副主席
【Emily】陳健波周浩鼎接任內會財會副主席