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新冠引發嚴重肺炎 4歲童深切治療部留醫

【明報專訊】聖誕及元旦假期結束後，公立醫院急症室求診人數增多，本周二（2日）有逾6700人次求醫。醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中表示，數字較以往高峰多20%，對醫院構成頗大壓力，他提到輕症求診者較一兩周前增兩三成，呼籲他們考慮向普通科門診或家庭醫生求診，騰出資源給有需要人士。

另外，衛生防護中心公布，一名4歲男童感染新冠病毒後出現呼吸困難，臨牀診斷為肺炎，情况嚴重，正入住深切治療部。

長假後急症室人次破高峰

防護中心表示，初步調查顯示男童未有接種新冠疫苗，3名家居接觸者曾現病徵。男童潛伏期內曾往澳洲，上周五在當地開始發燒、咳嗽帶痰和疲倦，元旦日返港後快測呈陽性，翌日呼吸困難送院。防護中心呼籲家長應安排滿6個月的嬰兒盡快接種新冠疫苗，以減重症及死亡風險。

蕭粵中昨在電台節目稱，上周六至元旦日，各醫院聯網急症室日均有5600人次求診，屬頗高水平，內科病牀入住率超過110%。他相信隨着長假期後市民外遊返港，未來求診人數持續增加，輪候時間相應延長。他預料服務高峰期將維持一段時間，會持續加派人手至本月中，將研究需否採取延長工時等措施。

踏入流感高峰期，蕭指求診長者增加，已安排老人科同事到急症室協助。

相關字詞﹕流感 冬季服務高峰期 急症室 公立醫院

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