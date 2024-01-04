青年走出躁鬱 辦社企義助同路人 年齡無界限 九旬婆婆膺「常青義工」

自勉面對疾病也可給人力量

走出情緒病困境，林詩詠以過來人經歷，舉辦活動支援其他受困擾者。她憶述在一次座談會完結後，有講者代妹妹向她道謝，稱妹妹面對情緒困擾，感謝她分享面對情緒病時的堅持，為妹妹帶來力量。林詩詠聽到後大受感動，稱「一開始也不是想着要做什麼有動力的事，純粹陪伴一群經歷着疾病的青少年面對這個困難。我會提醒自己積極面對疾病時，都帶着一份力量給其他人」。

民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的「香港義工獎」昨日舉行頒獎禮，表揚義工、團隊、企業、學校等對義務工作的貢獻和成就。

另一名獲表揚的90歲長者蕭亞意，獲頒「賽馬會眾心行善傑出常青義工獎」，做了5年義工的她參與多項服務，包括探訪、託管兒童、陪診等。她稱年紀大並非障礙，又認為長者不一定是受助的一群，「9歲又好、99歲都好，大家都可以一齊做義工」。

蕭參與義務工作曾遇上困難，由於她不識字，難以協助處理文書工作，但她亦曾透過數手指及利用積木，教小學生加減法。她認為找到適合自己的位置，從義工服務找尋自我價值，各人都可發揮所長，並希望鼓勵更多長者做義工。

2.2萬人獲義工獎 年增3倍

今屆義工獎共領發逾2.2萬個獎項，較去年大幅增加近3倍，大會認為這反映社會對義務工作的廣泛參與和支持。民政及青年事務局副局長梁宏正表示，今年增設了青年相關的獎項，從而表揚和鼓勵更多年輕人投身義務的工作。特首夫人暨義工總領袖李林麗嬋感謝義工無私奉獻，指他們的付出不但對受助者帶來特別意義，還對社會有深遠的影響。