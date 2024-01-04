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港聞

港聞二

辯稱等睇戲、未能取車 官拒納 8．31半周年兩人暴動罪成

【明報專訊】2020年2月有網民發起太子站8．31事件半周年紀念活動，旺角一帶爆發警民衝突，最終77人被捕。涉案兩名男子早前否認暴動罪，其中一人被指與其他示威者向警方私家車擲物，車上警長下車警告並持槍戒備。區院法官昨拒接納兩人的辯解，裁定暴動罪成，他們還押至1月31日判刑。

兩被告為廖敬軒（21歲，侍應）和杜家駿（27歲，客戶服務員）於2020年2月29日在旺角彌敦道近山東街交界參與暴動。

官：被截停已過開場時間

兩被告表證成立，選擇出庭自辯。廖敬軒稱當晚10時許專程由鑽石山往旺角晚膳，其後再到朗豪坊看電影，等待電影開場時，才到案發地點流連。杜家駿稱當晚駕車接載女友，由尖沙嘴到旺角西洋菜南街一餐廳晚膳，並將車泊在砵蘭街，惟晚膳後情况混亂，未能取車，因而在附近徘徊。

暫委法官王興偉裁決表示，廖所說餐廳位處商場已落閘，根本無法入內，廖被警方截停時已過了電影開場時間，片段顯示他在現場曾舉右手向背後示意，認為他負責「睇水」和吶喊助威，支援示威者。

王官亦拒接納杜的辯解，指尖沙嘴食肆林立，「不必為此勞師動眾」到旺角用膳。對於有片段拍到警員私家車遭投擲物品，王官參照片段，認為擲物男子當時衣著、身形等均與杜非常近似，故裁定是他。

【案件編號：DCCC 465/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 旺角 反修例風波

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