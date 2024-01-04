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港聞

港聞二

參與3處暴動認罪 青年囚52月

【明報專訊】現年30歲男子於2019年先後參與在沙田、黃大仙及荃灣的暴動，昨於區域法院承認3項暴動罪。案情顯示他被捕後，警方從他手機發現曾於Telegram聊天群組，炫耀自己在暴動現場用彈叉射中一名警察的嘴，令對方撤退，以及向友人發送暴動的新聞照片，指相中一名用網球拍將催淚彈擊回警方的示威者就是他。法官判刑時指出被告管有20張八達通卡及逾150張禮券，為策劃暴動的人代為保管物資，須加重刑責，另考慮他認罪，最終判監52個月。

官：代管策劃者物資 須加刑

被告黃紹榮原被控4罪，他承認其中3項暴動罪後，餘下一項襲警罪獲撤控。案情顯示，涉案3場暴動分別為發生於2019年7月14日的沙田新城市廣場暴動、8月5日黃大仙龍翔道暴動、8月25日的荃灣楊屋道暴動。

黃大仙暴動中，時任高級督察黃家倫被示威者發射的鋼珠擊中下唇，令門牙破裂，事後才知是被告所為。另外兩次暴動中，被告行為被拍攝，顯示他在沙田暴動中與其他示威者圍毆一名滑倒在地的警員，用腳踢警員背部，以及在荃灣暴動中拾起地上的催淚彈，並用網球拍將催淚彈擊回警方防線。

群組炫耀 自認彈叉射警者

案情續指，警方同年8月31日突擊搜查由被告租住的酒店房間，又在拘捕被告後檢查他的手機，發現被告曾於Telegram聊天群組「深海長距離作戰」及「白卡力量 康復者聯盟」，都炫耀自己用彈叉射警及承認參與黃大仙暴動。

曾自認暴動新聞照片中人

被告亦被發現曾用通訊軟件向友人表示，荃灣暴動的新聞照片中，一名配備衝浪板及網球拍的示威者是他本人，以及自稱「果（嗰）日荃灣最前線 好多是我的人」；又與自稱為《蘋果日報》記者的人說話，對方指被告用彈叉射警的新聞故事已發布。警方另搜屋發現被告管有逾20張八達通卡及157張面值10至50元的零售禮券。

張官關注被告管有不少八達通卡及零售禮券，可供協助示威者躲避警方追查及向示威者提供利益，被告更自稱「前線好多是我的人」，反映他角色不僅是直接參與暴動，更在背後安排暴動。辯方解釋，被告有份參與準備工作，僅限他有準備參加日間的遊行活動，為他人保管八達通卡等物資，但強調沒有分發該些物資。

法官張潔宜判刑指，被告在3次暴動中並非單純在場鼓勵他人，而是皆有實際行為，並在知情下為策劃暴動的人代為保管物資，即案中八達通卡及零售禮券，為示威者提供便利，都屬加刑因素，故將每項暴動罪的量刑起點定為60個月。張官又稱，本案涉及3次事件，考慮被告認罪及總刑期原則下，判監52個月。

【案件編號：DCCC 593/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 楊屋道 黃大仙 新城市廣場 暴動罪 反修例事件

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