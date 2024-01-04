日遊客喊女友 遭喝止及警告拘捕 警：人多需果斷措施 維持秩序

片段流傳 網民質疑警態度

警方表示，2023年12月31日晚上約11時在尖沙嘴梳士巴利道一帶實施人群管制期間，一名外籍男子在人群中高聲叫喊，警員遂勸喻他聽從警方指示及遵守相關人群管制安排。警方強調，當晚有大量群眾準備觀賞煙花，在人多擠迫的情况下，必須果斷採取有效措施，市民大眾有責任遵從及配合警務人員指示，共同維持公共安全及秩序。

據網媒Lhokvre Media上載片段顯示，該日籍男子在封鎖區外呼喊，稱女友在封鎖區另一端，有警官上前了解，並建議他致電女友，他解釋沒有電話，並展示日本護照，多次說「please（唔該）」，請求協助。另一名編號60175「藍帽子」警員上前，以日文要求男子「閉嘴」，兩度以手指向男子，並說如繼續大聲叫喊，就會拘捕他，日籍男回應說「OK」，表示明白。其間另有警員要求同事增援，稱要帶走此「drunk person（醉酒者）」。

及後另一名警官到場了解，曾拍日籍男的肩膀安撫，男子頻說「sorry（對不起）」，否認醉酒，只是想呼喚女友，又在嘴前做「交叉」手勢，示意不再叫喊；警官則說「Final Warning（最後警告），OK？」男子亦示意接受。據影片描述，男子最終沒有被放行，只能與女友分開倒數，形容他心情沮喪。片段觀看次數達十萬，不少留言關注警員態度影響香港形象。