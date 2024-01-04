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港聞二

收據改圖一日上載200張 情侶涉騙值10萬元積分

【明報專訊】一對情侶涉於3個月內多次以「美圖秀秀」竄改購物收據照片，再上載到商場購物獎勵應用程式（App）換積分，騙取價值約10萬元的積分。職員發現有戶口一日上載近200張單據，而且只是銀碼和交易時間不同，引起懷疑，因而揭發事件並報警。警方調查後以欺詐罪拘捕該對男女。新鴻基地產證實涉案的是旗下會員獎勵計劃應用程式The Point。

新地回應稱，去年底發現有關行為已即時報案，並協助警方行動。公司一直嚴密監管該應用程式運作，防止虛報、竄改或任何欺詐行為，如發現異常，定即轉交執法部門跟進。翻查資料，The Point會員於新地旗下25個商場及5間酒店消費後可上載單據，每消費一元賺取一分，每2500分可換10元「Point Dollar」，可換取禮品或當現金使用。新登記會員另可獲得500分。

數量大 只改銀碼時間

新地The Point職員生疑

觀塘警區重案組高級督察傅斯揚表示，上月中旬收到商場管理公司報案，警方調查發現由去年10月開始，有人懷疑上載偽造的購物收據到數十個新開戶口，合共騙取價值99,000元的積分，並於東九龍區內多個大型商場使用該些積分購物或換禮品。警方調查後，前日下午在觀塘一商場以欺詐罪拘捕一男一女。

28歲男被捕人姓黎，報稱司機，29歲女被捕人姓朱，報稱無業，警方初步相信兩人是情侶。隨後，警方在兩人住所起回部分懷疑犯案所得贓物，包括現金券、AirPods耳機、化妝品及卡通揮春等。據悉兩人涉嫌以騙取得來的積分當現金付款及換禮品，警方正調查兩人有沒有將禮品轉售圖利。據了解，兩人的犯案地點涉及至少3個東九龍商場，包括apm、將軍澳中心及東港城購物中心。

開數十帳戶儲分 等同消費2500萬

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，該程式利用光學字元識別技術（OCR）辨別收據上的資料，通常用戶上載收據後1至2分鐘便收到積分。他稱，基於商業、私隱、技術等原因，商場無法與所有商戶的收銀系統結合，難確認每一宗交易均屬實。他說，商場以往安排職員面對面以收據換優惠券，轉用App後，可節省顧客排隊時間及商場人手。他認為「呃幾百蚊，對商場未必太大問題，或者計咗落成本」，但今次疑犯騙取價值近10萬元積分，等於要購物近2500萬元，引起職員懷疑揭發事件，證明商場亦「有做嘢」。

相關字詞﹕The Point by SHKP 欺詐

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