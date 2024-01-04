藍的申起表加價27.3% 業界料旅客不介意

稱維修成本高 東涌白牌車猖獗

現時藍的起表22元，其後每200米跳表收1.7元，達175元後每次跳表收1.5元。吳錦耀表示，藍的業界早前達成共識，起表盼加至28元，分段跳表則分別加至1.8元及1.6元。他稱，藍的如要維修，需出荃灣等地區，成本較高，且旺淡季生意額差距大，故期望申請加價6元彌補。

翻查資料，三的上次申請加價為2018年9月，藍的提出起表加7元、紅的及綠的申加6元，最終同於2022年7月獲批加價3元，加幅較申請減半。吳明言今次亦無信心可獲批加足，惟東涌「白牌車」猖獗，盼運輸署考慮業界難處。他又指，藍的客源多為旅客，旅客多乘的士到天壇大佛及寶蓮寺、來往機場至迪士尼等，相信旅客來港消費時不會特別介意的士加價。

運輸署早前表示正審視的士業界提出的加價申請。