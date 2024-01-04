再培訓局推大掃除服務 家務助理指垃圾徵費帶動需求

近新春日子 建議時薪最高165

有10年大掃除經驗的家務助理珍姐透露，她留意到政府宣布實施垃圾徵費後，今年多了僱主要求將家居垃圾分類棄置或回收，目前已收到約10個服務申請，「排到年三十晚都有工開」。她稱因應工作量增加，時薪會較去年略高10元，介乎150至160元。

「排到年三十晚都有工開」 時薪稍增

僱員再培訓局高級經理（就業服務）龔書致建議，若僱主需要家務助理協助分類或處理大量垃圾，最好在登記時通知。他亦提醒僱主有責任自行處理大型廢物及保障僱員安全，「如果真的涉及到一些大型垃圾棄置或處理，最好向自己的物業管理或服務提供商（尋求）協助」。

龔又稱，每年平均約可提供2500宗大掃除服務，現已接獲約1000宗申請，今年有逾500名家務助理登記提供該服務，估計整體人手足夠，他亦鼓勵有需要市民盡早預約，「（否則）僱主可能需要給貴點（費用）才有家務助理」。

僱員再培訓局今年亦推出樂活長者優惠，名額200個，網站即日接受登記，長者可以優惠價450元享用一次4小時大掃除服務，兼送長者樂活餐膳服務及勞工保險。長者樂活餐膳服務包括烹煮兩餸一湯（1至2人份）。