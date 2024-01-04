林世雄：重點研鐵路口岸加時 速與內地商討

業界倡深圳灣延時 林稱考慮

林世雄說，元旦凌晨零時至6時皇崗口岸有多達約1400輛跨境小型車是始料不及。他稱，直通巴每輛可載約50人，東鐵線9卡車可載上千人，疏導更有效，政府會重點探討延長鐵路口岸通關時間，又說港鐵除夕已通宵行駛，只是羅湖及落馬洲未開放，相信日後港鐵可配合。至於跨境巴業界建議延長開放巴士停泊位較多的深圳灣口岸，以及在大型活動場地附近增設臨時上落客點、口岸設直通巴專用車道等，林說會考慮。

崔定邦指「小風波」 料不損客量

旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目指出，現時兩地交通方便，內地人南下或港人北上均可能即日來回，社會應重新認識港深兩地往來的新模式及交通流量，「完全不同意」香港未能吸引內地客過夜。崔又形容事件只是小風波，相信不會影響日後訪港客量，又認為深圳客反響大，反證他們仍對香港有期望。

中港澳直通巴士聯會秘書長李少鳴表示，只要政府提早兩三日通知，業界便可加人手加車，又說深圳市中心有西遷情况，延長較近西部的深圳灣口岸時間較理想，期望新措施農曆新年前可落實。