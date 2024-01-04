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學童超重率微降 未回到疫前水平

【明報專訊】衛生署學生健康服務的檢查結果顯示，中小學生超重檢測率持續高企，2022/23學年中小學生超重比率分別達20.5%和19.5%；需配戴矯視工具的小一生比率達15%。衛生署指出，新冠疫情期間學校改為網上授課，學生戶外體能活動減少，以及使用屏幕時間增多，增加學生超重、肥胖和視力下降風險。

衛生署數字顯示，疫情前2018/19學年中小學生超重比率分別為19.9%和17.4%，2020/21學年升至22.1%和20.6%，2022/23學年輕微回落至20.5%和19.5%。署方稱，需在體重管理方面得到更多支援的學生，學生健康服務中心會轉介他們至健康評估中心的營養師，為他們提供飲食建議。

署方稱，為防止幼童或青少年肥胖演變成終生健康風險，學生健康服務鼓勵學生培養健康的生活及飲食習慣，每天應合共做不少於一小時中等至劇烈程度體能活動，並保持均衡飲食。

小一15%需矯視 3年增4百分點

學生視力亦有所下降，特別是低年級小學生。數據顯示，需配戴矯視工具的小一生比率15%，較2019/20學年的11%增加4個百分點。

中小學生需轉介至學生健康服務的視光師進一步評估視力的整體比率於2022/23學年回落至13%，較2020/21學年的16.7%少3.7個百分點。

相關字詞﹕衛生署周年健康檢查服務 衛生署 學童近視 學童肥胖

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