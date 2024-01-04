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3.7%中學生曾擬自殺 5年新高 多年數據衛署昨始公布 林正財：不知有做

【明報專訊】學童自殺問題近期備受關注，衛生署近年有就學生自殺做調查，至昨日才公開數據。署方公開轄下學生健康服務於2022/23學年提供周年健康檢查服務的主要檢查結果，由學童做評估，回應曾有計劃自殺比率2.8%、試圖自殺比率1.3%，其中中學生稱有計劃自殺比率達3.7%。據衛生署回覆查詢的資料，上述數據創5年新高。精神健康諮詢委員會主席林正財說，事前不清楚署方有做此調查，形容數據是「警鐘」。有中學校長建議將「三層應急機制」延長至本學年末，並容許校方及社工直接轉介有急切需要學生予醫院。

校長倡延三層機制至學年末

衛生署公布學生健康服務主要檢查結果，2022/23學年有23.3萬小學生及9.7萬中學生接受周年健康檢查，並填寫自我評估問卷。其中因心理及行為問題而需轉介到健康評估中心、專科診所或其他機構的學生比率，由2018/19學年1.1%升至2022/23學年1.8%。

中小學整體2.8%曾思輕生 1.3%曾試

衛生署2022/23學年收集的問卷顯示，過往12個月內有2.8%到訪學生稱曾計劃自殺、1.3%稱試圖自殺，當中中學生比率較高，分別為3.7%及1.6%。本報昨向衛生署查詢以往曾否有做同類問卷，獲回覆近5學年資料顯示2018/19學年稱試圖自殺學生整體有1%，計劃自殺亦達2.2%；其後兩項數字有所上升，2022/23創新高（見表）。

如按參與問卷評估的學童數目，乘以曾試圖比率推算，2022/23學年稱曾試圖自殺的中學生有1552人、小學生2563人。據教育局資料，該學生年全港小學生人數33.4萬、中學生32.1萬，若以全港學生人數為基數推算，自殺學童人數會倍升。

林同意定期公布數據 稱有學校氣氛改善

林正財表示，事前不清楚過去衛生署有否類似調查，但調查結果中學生比率較高，與現况相符，青春期尋找自我容易情緒波動。他認同署方未來應定期公布有關數據，引發社會討論及關注，並提及近期社會有關討論促成不少學校調整教學優先次序，如多舉辦不同活動，做郊外教學，讓教師有空間與學生建立關係等，亦了解到有學校校園氣氛有改善。

政府就學童自殺提出「三層機制」，為期去年12月至今年1月。對於需否延長，林正財稱仍需檢視更長期數據，強調精神健康非短期危機，醫校社應更緊密合作，做好第一層預防，增加學生抗壓力，未來三層機制應以此為基礎「微調」。

葉兆輝憂仍有學童未被識別

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝說，就中學生情况，將有關受訪人數推算，數字不小且需關注，又說長新冠疫情影響下，青少年孤單感會日益增強。他又稱，機制應以防止為重點，從源頭減少其餘人情况轉差「變成那3.7%（計劃自殺）」，憂慮不少學童未被系統識別。

社工何汝英表示，疫後學生需重新適應社交生活，追趕成績壓力亦較大，有不少學生甚至抗拒上學。她說，他們家訪時會先從學生興趣入手，如部分人「根本不喜歡讀書」，亦會協助轉讀職業導向課程。何汝英呼籲家長以包容及開放態度面對子女自殺念頭，要有平台表達感受，有人陪伴。

學校訓輔人員協會副會長、中學校長李建文說相信數字上升與疫情有關，年輕人缺乏人際關係建立，面對困難時缺少支援的好友，而去年4月復課以來，有精神健康支援需要的學生亦增多。他稱，第三層的轉介級別需事先取得學生及家長同意，但有校長反映部分家長拒絕求助，不接受子女有精神健康問題，錯失治療時機。

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