【明報專訊】英國政府喺跨年前公布新一批授勳名單,Emily留意到,前年離港嘅人權律師韋智達(Michael Vidler,圖)獲頒大英帝國官佐勳章(OBE),係其中5個同香港有關係嘅授勳者之一。韋智達參與過多宗同志平權同公法案件,英國政府喺公布中讚揚韋智達「為香港公義及人權服務」(for services to Justice and Human Rights in Hong Kong)。