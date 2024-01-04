明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】舊灣仔警署改建「國際調解院總部」 目標2025完工

【明報專訊】位於灣仔告士打道123號嘅舊灣仔警署於2009年確定評級為二級歷史建築，事隔十幾年用途終於塵埃落定。律政司向灣仔區議會提交文件，指政府已選定舊灣仔警署為政府間國際組織總部，目標於2025年中前完成基本工程，以便於成功爭取喺本港設立「國際調解院總部」後，提供場地供日後成立嘅國際調解院作總部之用。

灣仔區議會明日會討論擬議改建舊灣仔警署為政府間國際組織總部。律政司提交文件提到，國際調解院總部如設於香港，將會加強香港特區作為國家《十四五規劃綱要》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》下亞太地區國際法律和爭議解決服務中心嘅地位，並標誌首個政府間國際組織總部落戶香港。

擬議改建及翻修工程包括設置調解及會議設施、圖書館、安檢區、接待處，以及露天停車場等。由於舊灣仔警署內可用作施工嘅面積有限，須利用舊警署對出空地作臨時施工工地。

為達至2025年中前完成基本工程嘅目標，政府爭取本月內諮詢立法會司法及法律事務委員會，並於今年首季向立法會申請撥款，以便盡快推展擬議工程計劃。

翻查資料，舊灣仔警署建於1932年，當時位處1921至1929年填海而成嘅海旁地段上，1941年日軍攻佔香港時警署遭到嚴重炮擊，後來需要大規模修葺工程才可恢復運作。

上 / 下一篇新聞

3.7%中學生曾擬自殺 5年新高 多年數據衛署昨始公布 林正財：不知有做
3.7%中學生曾擬自殺 5年新高 多年數據衛署昨始公布 林正財：不知有做
學童超重率微降 未回到疫前水平
學童超重率微降 未回到疫前水平
林世雄：重點研鐵路口岸加時 速與內地商討
林世雄：重點研鐵路口岸加時 速與內地商討
維港現35珊瑚物種 擁5重要生境 城大研究團隊：將公開海底地圖 通知船主避珊瑚豐盛處下錨
維港現35珊瑚物種 擁5重要生境 城大研究團隊：將公開海底地圖 通知船主避珊瑚豐盛處下錨
兩人一組潛水 船家附近候命保安全
兩人一組潛水 船家附近候命保安全
再培訓局推大掃除服務 家務助理指垃圾徵費帶動需求
再培訓局推大掃除服務 家務助理指垃圾徵費帶動需求
藍的申起表加價27.3% 業界料旅客不介意
藍的申起表加價27.3% 業界料旅客不介意
收據改圖一日上載200張 情侶涉騙值10萬元積分
收據改圖一日上載200張 情侶涉騙值10萬元積分
日遊客喊女友 遭喝止及警告拘捕 警：人多需果斷措施 維持秩序
日遊客喊女友 遭喝止及警告拘捕 警：人多需果斷措施 維持秩序
參與3處暴動認罪 青年囚52月
參與3處暴動認罪 青年囚52月
辯稱等睇戲、未能取車 官拒納 8．31半周年兩人暴動罪成
辯稱等睇戲、未能取車 官拒納 8．31半周年兩人暴動罪成
海關破遠洋船走私案 檢600萬元花膠魚翅藥品
海關破遠洋船走私案 檢600萬元花膠魚翅藥品
緩捉市區僭建 研從檢核計劃放寬 發展局：概念近村屋申報 議員：新界多大僭建不應同規
緩捉市區僭建 研從檢核計劃放寬 發展局：概念近村屋申報 議員：新界多大僭建不應同規
村屋僭建申報 逾半大型構築
村屋僭建申報 逾半大型構築
警嚴打亂過路 青年覆核敗訴
警嚴打亂過路 青年覆核敗訴
青年走出躁鬱 辦社企義助同路人 年齡無界限 九旬婆婆膺「常青義工」
青年走出躁鬱 辦社企義助同路人 年齡無界限 九旬婆婆膺「常青義工」
新冠引發嚴重肺炎 4歲童深切治療部留醫
新冠引發嚴重肺炎 4歲童深切治療部留醫
港大發現基因抑制劑 治奪命白血病見曙光
港大發現基因抑制劑 治奪命白血病見曙光
涉摔地打頭 童樂居職員否認6項虐兒
涉摔地打頭 童樂居職員否認6項虐兒
老翁力保逾萬現金 劫匪落網
老翁力保逾萬現金 劫匪落網
活在灣區：北上辦年貨 選對交通先慳一筆
活在灣區：北上辦年貨 選對交通先慳一筆
【Emily】再有區會上載建議 觀塘碼頭放藝術裝置 千島湖設打卡位
【Emily】再有區會上載建議 觀塘碼頭放藝術裝置 千島湖設打卡位
【Emily】金多寶無人中 下期頭獎達9600萬
【Emily】金多寶無人中 下期頭獎達9600萬
【Emily】深圳團近爆滿 東瀛遊加開惠州山姆團
【Emily】深圳團近爆滿 東瀛遊加開惠州山姆團
【Emily】去年離港 人權律師韋智達獲OBE
【Emily】去年離港 人權律師韋智達獲OBE
【Emily】陳健波周浩鼎接任內會財會副主席
【Emily】陳健波周浩鼎接任內會財會副主席