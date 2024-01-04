【Emily】舊灣仔警署改建「國際調解院總部」 目標2025完工

灣仔區議會明日會討論擬議改建舊灣仔警署為政府間國際組織總部。律政司提交文件提到，國際調解院總部如設於香港，將會加強香港特區作為國家《十四五規劃綱要》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》下亞太地區國際法律和爭議解決服務中心嘅地位，並標誌首個政府間國際組織總部落戶香港。

擬議改建及翻修工程包括設置調解及會議設施、圖書館、安檢區、接待處，以及露天停車場等。由於舊灣仔警署內可用作施工嘅面積有限，須利用舊警署對出空地作臨時施工工地。

為達至2025年中前完成基本工程嘅目標，政府爭取本月內諮詢立法會司法及法律事務委員會，並於今年首季向立法會申請撥款，以便盡快推展擬議工程計劃。

翻查資料，舊灣仔警署建於1932年，當時位處1921至1929年填海而成嘅海旁地段上，1941年日軍攻佔香港時警署遭到嚴重炮擊，後來需要大規模修葺工程才可恢復運作。