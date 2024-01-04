【Emily】再有區會上載建議 觀塘碼頭放藝術裝置 千島湖設打卡位

繼日前有9個區議會上載文件公開建議後，噚日再有6區上載相關文件。屯門區嘅打卡點建議之一，係行山熱點大欖涌嘅千島湖清景台，「加強作為打卡點的設置」，並喺起步點之一嘅掃管笏村小巴站至清景台之間路段增設特色指示路牌。

灣仔嘅打卡點就配合地區歷史，由於香港首座發電廠座落灣仔，區議會建議仿照當年第一代街燈嘅設計，喺灣仔海濱設置約50支小型復古街燈擺設。舊啟德機場所在嘅九龍城就會以航空為主題，喺啟德站廣場設打卡區，將地面設計成跑道，並以3D畫展示一架正在起飛嘅飛機，放置道具如登機閘口牌等畀人打卡。

深水埗辦「激光劍」活動

打卡之外，其他地區活動陸續出爐，深水埗區會搞「激光攻殼@深水埗」（暫名），下個月喺福華街同電腦商場一帶，舉辦以新興運動激光劍及其他類似活動，其間參加者可於指定商舖獲得優惠。九龍城區就會喺4月嘅「潑水節」期間搞，到時會有泰式歌舞、泰拳比賽等活動體驗。離島區會亦有提建議。