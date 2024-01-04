村屋僭建申報 逾半大型構築

5年一檢 不續申視作放棄

屋宇署回覆查詢稱，2012年申報期間共收到約1.8萬份申報表格，經處理後，接納當中約1.28萬份申報表格，涉約2.56萬個僭建物，當中較大型僭建物如天台構築物或搭建物佔逾半，約有1.3萬個僭建物（見表）。

2012納1.28萬申報 5年後1.1萬

屋宇署續稱，第二個申報周期（2017年）共收到約1.22萬份申報及其安全證明報告，當中約1.1萬份申報獲確認；第三個申報周期（2022年）仍在進行。署方稱，若業主沒於限期前提交報告而無合理辯解，則視為無意再繼續參與計劃。

屋宇署2012年4月起就新界村屋僭建物採取大規模行動，包括就違例情况較輕和對樓宇安全較低潛在風險的僭建物，實施申報計劃。計劃於2012年4月1日開始，同年12月31日結束，署方會就蒐集的資料評估風險，並按實際情况制定按序處理的執法計劃。

其他行動則包括清拆沒迫切危險、但違例嚴重和較高潛在風險的新界村屋僭建物（首輪取締目標）；至於對生命財產明顯構成威脅或構成迫切危險的僭建物，以及正施工或新建僭建物，則採取即時執法行動。