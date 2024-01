「迪士尼經典音樂Live——郎朗領銜演奏」演出時間由晚上7時半至8時15分,歷時45分鐘,而今次嘅音樂會中,郎朗會與同台演出嘅弦樂四重奏樂團合作,配合舞台視覺特效,演繹多首經典迪士尼樂曲,包括《獅子王》嘅Can You Feel The Love Tonight?、《魔雪奇緣》嘅Let It Go,同埋《世界真細小》等。

今午起發售 唔包樂園票

今日中午12點起,大家可以喺香港迪士尼樂園度假區官方網站預先購買980元嘅標準通行證,同埋1480元嘅VIP座位區通行證。官網另外會喺1月10日開始接受限定嘅龍年特別版Duffy同好友毛公仔預訂。「奇妙年年」龍年新春慶祝活動期間,米奇老鼠、米妮老鼠仲會同其他迪士尼角色,以全新賀年服裝登上城堡舞台表演。