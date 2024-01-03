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市民約見須預約 每周兩議員當值

【明報專訊】新一屆區議會設履職指引，其中規定區議員每年出席率不可低於八成、要定期會見市民，各區須設「會見市民計劃」，每周一次由兩名當區區議員當值。新任油尖旺區議會主席、民政專員余健強昨日提醒當區區議員，有責任準時出席會議及避免中途離席，會議出席記錄亦會公開讓公眾查閱。他在會上亦講解該區下周二起開始的會見市民計劃，稱議員需在辦事處張貼當值日期，當值表亦會上載至區議會網頁。

余健強在會上補充，在「會見市民計劃」下，市民如需約見區議員，可在會見前一個工作天的下午12時前向民政事務處預約，處方收到通知便會聯絡當值區議員。

被問到會否認為排時間表的形式過於硬性，委任區議員Aruna Gurung不認同，認為區議員可能有太多活動或會議要出席，預先提醒會見市民的時間並無問題。

會議提早完 葉傲冬讚新主席有效率

油尖旺區議會會議昨午2時半開始，議程包括歲晚清潔大行動、社區共融項目概念建議等，其中有關區議會轄下委員會和工作小組、會議時間表等涉及行政的流程，討論時間均較原定預留的5分鐘短，最終會議較原定提早約半小時結束。

曾任該區區議會主席的區議員葉傲冬會後表示，會議過程順利，新任主席主持有效率，議員發言沒有以往的泛政治化又或為發言而發言，反映會議主持恰當，議員亦希望爭取表達有建樹的意見。被問到有議程項目數分鐘內便完成、會否擔心日後會議流於處理程序，他認為昨日會議以流程為主，是為日後工作鋪墊。

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