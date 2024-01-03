新制區會首會議 多倡市集振經濟 油尖旺研「尖咀夜繽紛」 昨開會無議員問預算

根據前述9區已上載推動經濟建議的區議會文件，只有兩區提及活動預算，如沙田區議會提到於沙田公園舉辦元宵晚會等活動預算開支為50萬元，南區3月舉辦夜繽紛市集，列明開支細項，共約100萬元；其餘7區則未提預算。

增打卡位 城門河擬放充氣裝置黃大仙祠豎拱門

全港18區首次大會議程均包括討論設置「打卡」地標，例如沙田擬於城門河擺放巨型充氣裝置及河畔燈柱畫等，預算80萬元；中西區建議於3個地點設打卡位置，包括在西營盤舊精神病院立面加設燈飾等，各預算75萬至80萬元；黃大仙擬於下半年在黃大仙祠前豎立寫上「黃大仙」的拱門裝置，未列預算。

油尖旺區建議在農曆年前舉辦暫名「尖咀夜繽紛」活動，在栢麗購物大道一帶設置燈飾及大型座地霓虹效果燈牌等，多項活動未提預算；昨日會上有9名議員就該議題發言，討論約半小時，無議員查詢預算。身兼油尖旺區議會主席的民政專員余健強稱，將研究舉辦更多市集，以及聯合區內商場、食肆等推出優惠等。

油尖旺區「提振地區經濟專責工作小組」主席葉傲冬冀舉辦導賞團，令更多市民了解當區特色，舉例稱市民或不知當區為何有大量霓虹燈牌；除了廟街，當區亦有女人街、雀仔街等特色街道，值得研究如何將廟街模式套用到其他街道。地委界議員蔡少峰表示，女人街商戶一直稱販賣貨品局限太多，跟不上市民需求，冀可售賣零食或特色小食、兼賣化妝品等。他又建議市民在區內打卡後到商場消費可獲折扣，推動消費。

學者：措施相似難吸消費 邵家輝：不憂打卡位重複

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為前述區議會建議似一盤散沙，「對成件事感到悲觀」。他稱各區本身有「打卡」位，認為各區措施相似，無法吸引市民消費。批發及零售界立法會議員邵家輝則認同可透過打卡位吸引市民到各區消費，不擔心各區同設打卡位會重複，認為打卡後商場提供消費折扣亦可帶動消費。