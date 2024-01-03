充電為由酒店房性侵女子 內地商人涉圖強姦非禮

控方指事主拒性交 被告強吻

控方開案陳辭指出，被告韋德恩（現54歲）和事主X於2022年8月抵港，在機場等候新冠病毒檢測結果時相識。被告問X如何下載「疫苗通行證」的應用程式，兩人因此結交。後來兩人在車上聊天，被告自稱居於美國，目前為「半退休」商人，其妻子和子女居於北京；X則由美國返港和從事醫療工作，希望打入內地市場做生意。

控方表示，兩人相約8月18日在旺角一間酒店用膳，X問如何開拓內地市場，被告建議拍宣傳短片和寫文章。不久X的手機沒電，被告提議到酒店房間充電和聊天，兩人遂一同前往。控方指被告在牀上作出一連串性侵犯行為，包括強吻X的身體、掀衣吸乳頭。

控方續稱，被告嘗試將陽具插入X下體，X借故躲開，操普通話的被告表明「我們玩別的」，試圖用手指插入X私處，並用陽具觸碰X面部。X稱自己月經來潮，不想發生性行為，被告回應「真沒意思，你在美國這麼久，這不是很正常嗎？」後來X在酒店大堂報警，被告衣物驗出X的DNA。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 238/23】