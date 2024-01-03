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通宵做12小時 碼頭工猝死龍門架上

【明報專訊】青衣4號貨櫃碼頭一名中年工人昨早被發現在離地20呎的龍門架操控室昏迷，送院後證實死亡，據悉事主有心臟病及心血管阻塞，前晚至昨日通宵工作12小時。有工會表示，碼頭工需輪更工作，日夜顛倒下影響身體，對事件感惋惜。

昨早8時14分，警方接獲事主同事報案，指58歲李姓龍門架操作員在離地20呎的控制室暈倒。消防接報到場救人，事主獲救時昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救，9時11分證實不治，死因待驗屍確定。死者親友在醫院外守候，有女親友情緒激動，哭稱「我唔可以冇咗佢呀」。

據了解，事主患有心臟病及心血管阻塞，有15年相關工作經驗，原定前晚8時工作至昨早8時，惟昨早收工前不知所終，工頭其後發現事主在操控室昏迷，報警求助。據悉控制室為一人工作，本身無反鎖。警方調查後認為事件無可疑，由青衣警區雜項調查隊跟進。據悉事主一周工作5天，曾向家人反映工時長，工作辛苦，他與妻子同住，妻子為家庭主婦，兒子已成年，並非同住。

工會指外判常態 盼推8小時工作

香港碼頭業職工會會長黎馬建表示，直接受聘於貨櫃碼頭營運商的公司工人，工作時數不會超過8小時，而佔碼頭工人約六七成的外判工，工時達12小時的情况普遍，加上正值聖誕新年假期，公司工人多放假，人手短缺下外判工工時甚至可達16小時。他說碼頭工需輪更工作，日夜顛倒下影響身體，不時有工人在工作期間出事，今次或因事主身處操控室，未能及時發現而失救，期望外判工往後工時亦可訂為8小時，超時工作另須「補水」。翻查資料，葵涌8號貨櫃碼頭去年7月20日亦有一名45歲男工人工作期間暈倒地上，送院不治。

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