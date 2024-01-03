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港聞

港聞二

的士起表申加價兩成 紅的貴5元綠的貴4.5元 跳表齊加0.2

【明報專訊】的士業界就加價方案取得共識，提出市區的士起表由現時27元加至32元，新界的士由23.5元加至28元，分別增加18.5%及19.1%，兩者跳表均加0.2元。香港的士小巴商總會理事長周國強表示，加價是為追回通脹及彌補保險費升幅，冀市民體諒，業界希望今年首季通過加價申請。政團新思維指香港經濟低迷，的士行業無履行應有的服務質素，形容業界「加得無厭」，堅決反對加價。

運輸署表示，的士團體2023年3月已就業界的建議加幅方案取得共識，署方正按的士營運的財務可行性、營運成本、的士與其他公共交通工具收費之間的合理差距、整體供求、服務質素，以及市民對加幅的接受程度等因素，審視加價申請，完成評估後適時將建議提交行政會議及立法會審議。

業界稱追通脹 網約車損生意

周國強表示，的士業界過去一年先後提交不同收費方案，希望追回通脹，政府當時向業界表示業界如達共識，最快9個月至1年內就能落實新收費，故業界自行商討並達成協議。

的士上次加價是2022年7月，當時市區、新界及大嶼山的士起表同樣加3元，升幅分別為12.5%、14.6%及15.8%。周國強表示，的士收費已落後通漲多年，過去9年市區的士只加了5元，對比港鐵及專營巴士，的士加價較少。

周國強又稱，希望提高收費水平改善車主和司機生計，吸引新人入行。他指近年非法網約車平台打擊的士生意，造成不公，亦影響的士服務質素；另外，為的士業界提供服務的保險公司前年起斷保，導致的士保費飈升，故提出加價，增加司機收入才能提升服務質素。

新思維反對 促正式引入網約車

新思維昨指近年的士服務質素每况愈下，包括拒載、濫收車資等，嚴重損害香港旅遊業形象，又指業界在長年無競爭下不斷提出加價，「加得無厭」，加價只會令社會對的士業厭惡度升級，敦促政府順應趨勢引入網約車服務，以惠及全港市民。

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