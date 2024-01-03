劉國勳指水貨民生須平衡 區議員倡辦夜市振市道

水貨滋擾投訴疫前一成

民建聯立法會議員劉國勳認為疫後內地人消費模式轉變，加上當局加強打擊水貨，水貨活動減少，也令居民投訴滋擾的個案跌至只有疫前一成，形容現時水貨活動與民生店取得較好的平衡，民生店經營空間增加，店舖種類將更多元化。

高維基指出，經歷3年疫情，內地人已習慣網購，身處內地亦可買到世界各地產品，石湖墟的水貨生意自然受衝擊，他觀察到有藥妝店新開不久後再結業，水貨生意規模亦減少。對於一些水貨舖經營數月便轉第二手，但仍以水貨生意為主，高認為不理想，指石湖墟商舖經濟形式單一，不利當區經濟發展，亦反映區內缺少更具特色的商品吸引本地居民及外地遊客。高指出，上水有許多特色農產品、醬油，特色餐廳亦受歡迎，「唔希望啲人嚟上水就係買洗頭水、化妝品咁單一嘅產品」。

欠新點子吸消費 盼北都帶動

新一屆區議會剛履職，各區將設立提振地區經濟工作小組。高維基說，將建議利用上水天光墟現址，於晚間時段設夜市，允許擺熟食檔出售特色小食，吸引居民及遊客消費。他亦稱，現時石湖墟一些配套設施不足，例如周末上水廣場附近泊車位爆滿，外出用膳購物不方便。他建議政府應更主動推動經濟活動，例如過時過節協助宣傳，提前做好交通安排，「唔好商會話呢個時段好多人，要封路，政府先至問呢個部門、嗰個部門得唔得」。

劉國勳則認為水貨店不會徹底消失，對水貨生意亦非「零容忍」，只是不能讓水貨活動滋擾居民日常生活，如今水貨活動減少，相信未來石湖墟一帶不再全是藥妝店，會有更多民生小店。至於港人北上消費對當區零售市道影響，劉認為原因在於未發展吸引人消費的新點子，但不代表北上港人或內地遊客不會重臨，認為「發展是最好解決矛盾的方法」，建議政府汲取歷史循環經驗，日後北部都會區發展能帶動該區經濟生態。

（通關一年˙系列完）