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石湖墟水貨客大減 店重開後再執 1/4「翻生舖」拉閘或轉名 店主稱壓價爭生意

【明報專訊】上水石湖墟疫情前曾是「水貨」集中地，但受3年疫情影響，水貨商一度大撤退，前年底至少88間舖拉閘或招租，該批「吉舖」於去年恢復通關初期有近七成重開，進駐的仍以藥妝類等水貨業為主。不過，本報記者上月底統計發現，四分之一「翻生」舖頭在經營大半年後再度拉閘或已轉招牌。有已轉手商舖的負責人不諱言貨品銷情不佳，開業數月便要離場；有仍營業的店舖職員慨嘆現時店比客多，要鬥低價搶生意。

明報記者 楊晨

本報分別於2022年末及去年4月走訪石湖墟10條街巷統計吉舖情况，首次統計有88間丟空。本港與內地於去年1月及3月分階段通關，記者4月統計發現有61間吉舖重開或正裝修，陸續有新經營者進場。記者趁通關近一周年之際，上月底再到現場觀察，發現不乏店舖「開完再執」，共有7間半店舖（有原舖一劏二）已落閘或招租，近半位於新康街；另有8間轉招牌改業務。至於去年4月仍空置的27間舖，至今只有4間重開。此外，前年底仍撐得住疫情繼續營業的，今有4間結業丟空。

海關嚴查人流少 月生意額數千

去年通關後一度「復活」的商舖多仍經營藥妝等熱門水貨產品，其中一間店舖去年8月離場，負責人張先生向本報說，公司業務以批發為主，在上水開店是以零售形式處理「尾貨」，但銷情不佳。另一位於去年初進駐開化妝品店的柯小姐稱，原以為通關後前景光明，未料「拍烏蠅」，慨嘆人流少，貨物不斷積壓，每月生意額僅數千元。

周小姐疫前曾在上水從事化妝品生意5年，之後撤出，通關後回流石湖墟至今約8個月，她稱生意額遠不如預期，又指海關查稅較以往嚴格，致內地人來港「代購」減少，在客少店多下，只能壓價搶客。記者在其店舖逗留約10分鐘，僅3名客人查詢產品，當中一人由84元議價到83元買了一款護膚品。

代購：客消費降級 裝不滿箱

從事「代購」8年的趙小姐形容現在客人消費降級，以前買近萬元產品，現在買300元平價護膚品，生意額較疫情時少四分之一，說前年營業額約20萬元，去年只有15萬元。她無奈說，疫情前每周都來石湖墟，現時每個月只來兩三次，貨品裝不滿一個24吋行李箱。

位於新功街的「尚彩」進駐當區七八年，負責人陳小姐說，通關後始終多了零售客，生意額回升，但仍不足疫前一成。她認為內地人已習慣網購，店舖亦已向批發及網購轉型，包括擴展東南亞市場，以及進駐本地網購平台做本地客生意。

民建聯立法會議員劉國勳稱，北區水貨活動明顯減少，下半年基本上無收到居民受滋擾的投訴。北區區議員高維基則說，現已不再用「螞蟻搬家」形式走水貨，兩地政府加強海關檢查，相信某程度上增加水貨成本，但指水貨不一定是普通產品，亦可能是非法違禁品，強調仍須繼續密切監察水貨活動。

（通關一年˙系列完）

相關字詞﹕通關復常 劉國勳 高維基 石湖墟 上水 水貨

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