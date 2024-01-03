直巴協會倡深圳灣24小時通關 皇崗設專車道

李慧琼料延口岸時間春節成事

張劍平又提議皇崗口岸設直通巴的專屬車道，並引述政府表示會考慮。他指元旦當日零時直通巴班次已加密至10分鐘一班，凌晨1時後因太多私家車前往口岸，令一程車由需時45分鐘到關口，增至近兩小時才到達，影響直通巴來往流轉。另外，他建議當局研究容許直通巴營辦商在特別日子另尋地方安置車輛，方便出車。

李慧琼昨早於港台節目《千禧年代》表示，早前曾向保安局長鄧炳強反映就假日能否增加24小時通關安排及延長鐵路服務，以及向內地海關總署提出在重建及新的口岸設24小時通關服務。她認為若預早準備，絕對可在農曆新年期間延長鐵路服務時間，例如把收車時間由凌晨零時延至凌晨2時。

延長口岸服務時間方面，李慧琼相信與深圳海關和中央政府商討，在假日或預計人流高峰期作特別安排，估計「成事機會高」。