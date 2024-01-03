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酒店稱加價無「趕客」 癥結缺夜生活

【明報專訊】大批內地旅客在煙花匯演後返內地，有聲音質疑本港未能吸引他們留港過夜，包括未有其他活動選項、酒店房價高等；政務司長陳國基昨稱不同意本港不能吸引內地旅客，重申匯演當日是去年單日計最多入境旅客，反映本港有很大吸引力。有酒店業界承認假日房價有上調，但指本港缺乏通宵消費地方是旅客不願留港的主因。

旗下有兩間酒店的美麗華集團，集團首席營運總裁陳宗彝向本報表示，近日適逢假期，酒店均滿房，而上月集團銅鑼灣及尖沙嘴酒店入住率分別達96%及92%。對於除夕及元旦期間酒店房價變動，他承認部分房間價格較淡季高五成，但強調房價非旅客不過夜的原因。

陳宗彝續說，除了商務人士，很多短途旅客都不會在港過夜，指由於本港缺乏夜間活動，留港吸引力低。他舉例，深圳水療中心會全晚開放，但香港無可供逗留和消費的地方，建議政府與商戶商討一系列安排，包括鼓勵直通巴士站旁邊餐廳通宵營業等。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成表示，除夕及元旦訂房率約七八成，房價「一定有加」，升幅視乎地區、房型等。他提到過往有來港水貨客訂房過夜，現已無這類客，部分內地客會提早離開以節省住宿費。

楊潤雄：港仍吸引 離開「個人選擇」

文體旅局長楊潤雄表示，過去數年本港改善許多旅遊景點及舉辦許多大型活動，農曆新年將舉行花車巡遊及煙花匯演，認為本港對遊客仍具吸引力。他指內地在農曆新年有較長的假期，預計內地旅客可能留港更長時間；惟離港是旅客個人選擇，局方會尊重及盡量配合。

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