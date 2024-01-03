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逢大型活動 口岸研加時增全日通關 偕內地商增鐵路班次 陳國基：經一事長一智

【明報專訊】維港跨年煙花匯演後，大批內地旅客一度滯留，皇崗口岸嚴重擠塞。政務司長陳國基昨日回應稱，當日出境旅客及小型跨境車多，導致關口擠塞，車流一度伸延至新田公路，很多跨境巴士完成北行班次無法立即重返，令旅客在市區等候較久；政府將推三大應對措施，包括與內地商討增加24小時通關口岸及延長鐵路口岸開放時間。被問港府跨年夜亂象後方探討應對方案是否後知後覺，陳稱凌晨煙花匯演情况較特殊，惟「經一事長一智」，日後舉行夜間活動將因應有旅客即日返內地部署。至於政府會否向受影響旅客道歉、各部門匯演前有否跨部門協調，官員無正面回應。

指落馬洲人車倍增 鄧炳強：擠塞難免

陳國基昨日主持跨部門會議後，聯同3名局長就大型活動過關交通安排會見傳媒。保安局長鄧炳強指出，當日凌晨0時至6時，約2.6萬人經落馬洲管制站返內地，是去年12月平常周末的5倍；另有1570輛客車過關流量，是上月平常周末的3倍，凌晨1時至4時佔總流量約八成，由於車太多，超出管制站負荷能力引致交通擠塞「難以避免」。運輸及物流局長林世雄則指，除夕中午已要求跨境巴士營辦商加密班次，服務車輛為平日的雙倍，其中太子線凌晨起首1小時直通巴約8分鐘一班（即1小時開出約8班），惟凌晨2時許起口岸附近塞車，很多直通巴和「皇巴士」被困塞車隊伍不能流轉，令部分內地旅客滯留市區。

活動前開高層統籌會 3措施未有期

政府擬推三大應對措施，包括舉辦預計吸引大量旅客訪港的大型活動前，政府會先召開高層次「大型活動過關交通安排統籌會議」，由政務司長主持，加強統籌協調各部門和業界及早部署；並與內地商討延長部分鐵路口岸及汽車過關開放時間；以及與內地商討加強兩地鐵路服務、為延長服務的口岸提供公共交通運輸等。措施具體落實時間昨日未有交代。

被問延長開放時間是否涉羅湖站和落馬洲站、如何延長列車服務時間和增加人手配合，港鐵昨日回覆稱會積極配合相關政策，將與相關政策局及持份者保持溝通。

除夕訪港旅客達22.7萬人次，政府稱是去年單日新高。陳國基昨稱「有兩萬多人選擇返內地，亦有約20萬人選擇不離開」，正如北上港人亦有即日往返，形容屬正常安排；惟期望將來內地旅客來港參加大型活動時能有好經驗，包括往返本港的經驗。文體旅局長楊潤雄稱，留意到疫後旅客出行新趨勢，如追求深度遊及參與大型盛事等，在更新「旅遊藍圖」必將考慮在內。

議員盼新春推 倡檢視留客問題

實政圓桌立法會議員田北辰同意政府公布的應對工作方向，冀農曆新年落實，並盡快公布細節，並形容24小時開通蓮塘及深圳灣口岸屬「指定動作」。不過他認為政府未就吸引旅客留港消費的問題着墨，建議當局與酒店業界檢視，究竟是業界「吊高嚟賣」、寧空置也不願提供折扣吸客，抑或是本港缺乏具吸引力、可長遠帶動其他行業的活動。

民建聯議員劉國勳相信，政府應對措施有效且具針對性，短期內希望農曆新年先延長羅湖及落馬洲關口服務時間。選委界議員陳沛良贊同延長鐵路口岸開放，另促當局需與內地商討，如何令跨境通關方便及改善通關流程等措施。香港新方向議員張欣宇稱，政府對離境人流預算「漏招」責無旁貸，應接受批評，未來大時大節應提高通宵跨境交通和口岸容量，舉例先在農曆新年推動深圳灣和羅湖口岸落實。

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