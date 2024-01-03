灣區熱搜：買地免息 發債上市有補貼 20招助製造業降成本

用地方面，推廣重點產業項目土地價分期繳納模式，符合條件的重點產業項目，允許首期按不低於50%的比例繳納土地出讓金，餘下部分可在土地供應合同生效日起一年內全部繳清，且不計利息。

鼓勵「機器代人」 部分駁電工程免費

在用工成本方面，《措施》提出鼓勵企業「機器代人」，支持企業積極部署工業機器人、智能傳感與控制等智能製造裝備，打造智能製造示範工廠；引導傳統製造企業逐步展開智能化改造，建設智能工廠、數碼化車間及生產線；且對符合條件的智能化改造項目給予一定補助。另外，《措施》指出要持續推進園區轉供電改造，10千伏及以下中小企業建設高壓永久用電外部電力接入工程，免用戶出錢投資，以降低用能成本。

融資成本方面，《措施》要求運用大數據、雲計算等技術，為無抵押中小企業做好徵信等服務，解決其融資難問題；鼓勵製造業發債融資，成功在境內外發債的規模以上製造業企業，按照發行規模的2%，給予最高50萬元（人民幣，下同）補貼。此外，支持製造業擴大股權融資，對首次在「新三板」上市的給予最高50萬元獎勵，對擬在境內上市並完成股份制改革的給予最高150萬元獎勵；對在境外上市的給予最高80萬元獎勵。

戰略國際貨運航線 每年最高補貼5500萬

《措施》亦着力提升航空運輸直達和中轉服務能力，鼓勵航空公司新開或加密本市產業及企業急需的戰略國際貨運航線，分級分類給予最高每航班25萬元、每年每航線最高5500萬元的補貼；在不改變物流倉儲使用用途前提下，鼓勵重點產業鏈企業和項目周邊的低效物流倉儲擴建、改建、重建為高標準物流倉庫。

《措施》也提出完善拖欠帳款常態預防和清理機制，加大對拖欠企業帳款的清理力度；同時，簡化各類惠企政策申請流程和資料，推動更多政策實現「免申即享」。