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沙頭角擴大開放首日「反應滿意」 鄧炳強：下一步研開放中英街

【明報專訊】沙頭角禁區昨起實施第二階段開放，首日1000名旅客獲准入內觀光，當中700人隨旅遊團到訪，其餘300人為個人旅客，保安局長鄧炳強昨到沙頭角視察，對首日反應表示滿意，但指短期內不考慮讓市民駕駛車輛進入沙頭角，因區內泊車位緊張，若自行駕車會引起交通混亂；而下一步才會考慮開放中英街。有個人旅客指沙頭角景點吸引，惟希望未來可開放中英街；有沙頭角居民則希望不要開放太多景點，以免對區內造成滋擾。

記者昨早約9時進入沙頭角，只見區內尚未有大量遊客，約10時開始有旅行團到達。市民龍先生與太太隨團於昨早到沙頭角觀光，龍太對1月1日可入區內感到很雀躍，「咁有紀念（價值）的日子過來」；又稱當地環境如以往1930至40年代廣州，「好鍾意這些環境」。

有客鍾情環境如30年代廣州

有感中英街止步遺憾

個人遊的旅客鄭先生認為沙頭角景點有心思，舉例郵局特別為此設計的印章頗有特色，有特意前往蓋印留念。惟他表示對無法進入中英街感到遺憾，有想過是否從內地申請進入，「內地申請手續好似仲簡單過香港」，認為若進一步開放會更加吸引。

擬推7日有效船票留住旅客

鄭先生和太太昨早約10時到達沙頭角，先後走訪沙頭角之角及天后廟等地，打算順道乘坐街渡到鴨洲，到埗才得知船期，錯過一班船，認為可改善宣傳，而他們均指船費80元有些昂貴。沙頭角鄉事委員會副主席曾玉安表示，運輸署與承辦商已商討推7日內有效的船票，令遊客毋須即日來回，長者亦有2元優惠，期望遊客量穩定後優化票價及船程時間，以改善班次服務。

有居民憂開放過多景點滋擾

沙頭角第二階段開放後，部分景點與民居相鄰，附近居民鄭太表示第一階段開放的區域與民居有距離，故未有太大影響，惟是次開放後旅客「進入」令她感到有些滋擾及不習慣。她認同不應開放太多景點，以免影響區內寧靜，更說政府最好縮減旅客名額。她又指當地交通配套不行，舉例小巴「鍾意就開下，唔鍾意就唔開」，等車時間可由最快10分鐘一班，至最慢45分鐘一班。市民陳先生則稱未見到有滋擾或交通擠塞等問題，但認為區內可觀賞地點不多。

商戶冀營業額多兩成

至於商戶反應亦有不同，茶餐廳老闆娘黃小姐稱，遊客增加令生意更好，希望營業額可多兩成，並指開放首日明顯外來客增加，對此感到很開心，期望與遊客分享香港人未感受過的寧靜。附近士多老闆蘇先生則稱外來客較少，仍以街坊客為主，生意與平日相若。

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